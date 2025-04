Come finisce Il paradiso delle signore: Marta muore? Lo spoiler che gela tutti

Il Paradiso delle Signore si prepara al finale di stagione riservando grandi colpi di scena ai telespettatori: le anticipazioni rivelano che la vita di Marta è in pericolo.

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina alla sua conclusione, che terrà incollati milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo. I protagonisti dell’amatissima soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.00, saranno impegnati da maggio nelle riprese dei nuovi episodi.

La serie tornerà regolarmente il prossimo settembre, ma nel frattempo sono molti i conti in sospeso che si risolveranno con il gran finale. A tenere banco nell’ultimo periodo sono state le vicende che ruotavano attorno ad Adelaide. Poco prima di essere operata, la contessa ha rivelato ad Umberto Guarnieri di essere il padre biologico di Odile.

Una verità che, secondo quanto annunciano gli spoiler sulle prossime puntate, potrebbe decidere di confessare alla figlia Marta. A questo punto la Guarnieri potrebbe scoprire di avere una sorella, ma questo non sarebbe l’unico duro colpo da digerire per lei.

La fotografa, dopo il suo ritorno da Milano, ha trovato nuovamente l’amore con il medico dall’identità misteriosa Enrico Brancaccio, lasciandosi alle spalle la relazione con Vittorio Conti. Potrebbe essere proprio il burrascoso passato del dottore però, a mettere in serio pericolo la sua vita. Lo spoiler sul drammatico finale gela i fan.

Marta rischia la vita nel finale de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni

Enrico Brancaccio ha assunto un ruolo chiave nelle ultime settimane de Il Paradiso delle Signore. Il medico si è esposto con forza nel suggerire alla contessa di sottoporsi all’intervento al cuore. Il malore improvviso di Adelaide lo ha costretto a scendere in campo in prima persona per salvarle la vita. Le anticipazioni sulla trama del finale però, svelano che l’uomo potrebbe trovarsi di fronte ad una nuova tragedia.

A farne le spese potrebbe essere Marta Guarnieri, che si troverà a vivere momenti di grande tensione a causa del compagno. Una banda di criminali darà la caccia ad Enrico ma avrà difficoltà ad individuare il luogo esatto in cui si trova. I pericolosi malintenzionati riusciranno tuttavia, a scoprire l’indirizzo in cui si trova Marta che dovrà fronteggiare la loro inaspettata visita.

Si prevedono dunque momenti di terrore, in quanto i criminali potrebbero decidere di prendersela con lei per regolare i conti con Brancaccio. Lo spoiler rivela che la Guarnieri si ritroverà vittima di una colluttazione, dalla quale cercherà di scappare per salvarsi. Proprio in quel momento uno dei componenti della banda sparerà un colpo di arma da fuoco, che raggiungerà Marta.

A questo punto il finale potrebbe mettere di fronte ad una situazione dolorosa: la Guarnieri sarà in bilico tra la vita e la morte. Quale sarà il suo destino? Proprio il compagno Enrico potrebbe essere l’unica persona in grado di salvarla, sottoponendola ad un intervento urgente. Non resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire se la figlia di Umberto avrà la sua possibilità di sopravvivere o dirà per sempre addio alla soap.