Collagene, tutti ne vanno matti, ma è davvero così efficace come tutti pensano? La verità è ben diversa – chedonna.it

Il collagene è diventato il protagonista indiscusso del mondo beauty e wellness: dalle capsule agli shot da bere, dai sieri alle creme più costose. Le promesse sono allettanti: pelle più soda, rughe attenuate, articolazioni più elastiche, capelli e unghie più forti. L’immaginario è seducente e alimentato da mode che arrivano da Oriente, dove il collagene da bere è già una routine quotidiana.

Ma tra marketing e scienza la distanza non è sempre facile da colmare. Gli studi disponibili parlano di possibili benefici, ma con risultati spesso modesti e non uguali per tutti. Capire come funziona davvero e quali limiti abbia è il passo fondamentale per non cadere nella trappola delle illusioni pubblicitarie. Prima di investire in prodotti e integratori, conviene allora chiedersi: cosa può fare il collagene e cosa, invece, resta solo promessa?

Collagene è ovunque: sulle etichette dei cosmetici, nei bicchierini dei bar di tendenza, nelle promozioni online. Il collagene ha scalato le classifiche del desiderio promettendo pelle compatta e meno rughe, articolazioni più elastiche e capelli lucidi. Dalle capsule alle polveri, dagli shot “beauty” ai sieri e alle creme, ogni forma sembra garantire risultati sorprendenti in poche settimane. L’eco che arriva da Giappone e Corea, dove il collagene da bere è routine mattutina quanto il caffè, alimenta l’idea che basti un sorso o una dose quotidiana per tornare indietro nel tempo.

Ma quando il claim si sposta dal desiderio alla realtà, le promesse reggono alla prova dei fatti? Abbiamo analizzato cosa affermano i brand, come funzionano davvero peptidi e formulazioni idrolizzate, quali evidenze riportano gli studi clinici, e cosa consigliano dermatologi e ricercatori. Prima di aprire il portafoglio, è utile capire che cosa può fare il collagene e, soprattutto, che cosa non può fare.

Il collagene è la proteina strutturale più abbondante del corpo: costituisce pelle, ossa, tendini, legamenti e cartilagini. Con l’età la sua sintesi cala, e da qui l’idea di integrarlo. In superficie, crema e siero a base di collagene agiscono soprattutto per idratazione: le molecole sono troppo grandi per attraversare l’epidermide e ricostruire il derma.

Per via orale, il collagene idrolizzato viene scomposto in amminoacidi e piccoli peptidi: l’organismo li utilizza dove serve, non necessariamente per rigenerare il collagene cutaneo. Gli studi clinici disponibili sono eterogenei e spesso di qualità limitata; alcuni mostrano benefici modesti dopo 8-12 settimane, altri non rilevano differenze significative. In sintesi: qualche effetto è plausibile, ma le promesse “miracolose” restano soprattutto marketing.

Dal punto di vista biologico, applicare collagene in superficie equivale a mettere un ottimo film idratante: migliora temporaneamente l’aspetto, non riorganizza la struttura. Lo ribadiscono dermatologi e ricercatori: molecole così grandi non superano l’epidermide. Per via orale, anche i peptidi “spezzati” vengono ulteriormente digeriti: diventano “mattoni” generici. Il corpo li destina a più funzioni, non a un restauro selettivo del derma.

E gli studi clinici? La letteratura è disomogenea. Molti trial sono piccoli, sponsorizzati e con metodi deboli; difficili da generalizzare. Alcune pubblicazioni, per esempio su Nutrients e International Journal of Dermatology, riportano riduzioni modeste di secchezza e microrughe dopo circa 90 giorni di collagene idrolizzato. Effetti possibili, ma contenuti, e non garantiti per tutti. Il segnale c’è, non la prova di una svolta anti-age.

Attenzione anche alla provenienza: marino, bovino o “vegetale” cambiano più l’immaginario che gli esiti, perché la molecola resta simile. Il rischio vero è nella qualità: controlli scarsi possono lasciare tracce di metalli pesanti. Prima di spendere in capsule, polveri o gummies, pesano di più abitudini comprovate: protezione solare, idratazione, dieta con proteine, frutta e vitamina C, poco alcol, sonno e costanza. Il resto è soprattutto marketing.