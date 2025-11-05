Choc a Mediaset: lasciato in diretta con un post Instagram, terremoto al Grande Fratello

Uno dei concorrenti del Grande Fratello è stato lasciato pubblicamente in diretta con un post Instagram che ha generato un terremoto nel reality. Ecco cosa è successo.

Qualche tempo fa sembrava una tragedia quella di venire lasciati dal proprio partner tramite SMS ma sembra che ci sia qualcosa di ancora peggiore. Cosa? Essere lasciati pubblicamente e in diretta con un post Instagram. È quello che è successo ad uno dei concorrenti del Grande Fratello.

Sì, perché se nella casa si sussurra di simpatie inaspettate, fuori dalla casa la fidanzata di uno dei concorrenti ha proprio rotto il silenzio con parole che molti leggono come un addio. Ecco cosa è successo.

Il post Instagram che ha generato un terremoto al Grande Fratello

Un post social su Instagram rischia di trasformarsi nell’ingrediente più piccante di questa edizione del Grande Fratello. Il nome al centro del ciclone è Mattia Scudieri, finito sotto i riflettori dopo le dichiarazioni di Grazia Kendi, che ha ammesso un interesse per lui. E mentre in Casa si chiacchiera, fuori c’è chi osserva e… agisce.

Per chi se lo fosse perso: Mattia è fidanzato con Carlotta, che fino a poche ore fa è rimasta in silenzio. Poi, la svolta. Sui suoi profili, Carlotta pubblica un lungo messaggio che in pochi minuti accende i commenti e fa scattare le notifiche. Un post che non fa nomi, ma che molti interpretano come un segnale chiarissimo.

Ecco uno dei passaggi più discussi: “Tranquilli che la Fontana di Trevi l’ho vista, al Colosseo ci sono stata e a Roma c’ho pure vissuto. Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica”.

Parole che suonano come un distacco elegante, una presa di posizione netta: “non sono responsabile”, “senza carattere”, “ha bisogno di crearsi la storia”. E poi il finale che manda in tilt i commenti: “Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili. Quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti ad un bel film romantico”. Tradotto in linguaggio social, per molti è un “io mi faccio da parte, lo spettacolo guardatelo voi”. Ma è davvero così? O è solo un modo per dire “non mi presto al gioco”?

Di fronte a queste parole, le osservazioni social si sono moltiplicate: c’è chi parla di “lasciato in diretta”, chi sottolinea il tempismo (proprio mentre il nome di Mattia rimbalza nelle clip), e chi invita alla calma, ricordando che Carlotta non ha scritto esplicitamente “ti lascio”.

Intanto nella Casa, Mattia sarebbe ancora all’oscuro di tutto. Nessuna comunicazione, nessun recap. Possiamo solo immaginare le facce quando (e se) il messaggio arriverà nel loft più spiato d’Italia. Ci sarà un confronto? Un chiarimento in puntata? O, colpo di scena, una sorpresa dolce-amara che cambierà le dinamiche del gioco?