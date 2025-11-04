Chiara Ferragni in tribunale: “Momento difficile”. La verità sul Pandoro Gate

Chiara Ferragni si presenta in tribunale per l’udienza sul Pandoro Gate e si lascia andare a poche dichiarazioni sul momento che sta vivendo.

Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per la beneficenza legata ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua, si è presentata al Tribunale di Milano per partecipare ad un’udienza interlocutoria. Con l’imprenditrice digitale presenti anche i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

L’udienza a porte chiuse si è svolta davanti al giudice davanti Ilio Mannucci Pacini ed era stata fissata per decidere sulle parti civili e sulla scelta del rito con il quale la Ferragni vuole essere processata ovvero il rito abbreviato. Il giudice si è riservato di decidere nella prossima udienza del 25 novembre prossimo.

Ad attenderla, c’erano diversi giornalisti a cui l’influencer e imprenditrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando il momento difficile che sta vivendo.

Chiara Ferragni in aula per il Pandoro Gate: le sue parole

“È una fase sicuramente difficile della mia vita”. Così Chiara Ferragni ha risposto ai giornalisti presenti all’uscita dall’aula del Tribunale dove si è presentata per rispondere dell’accusa di truffa. “Grazie per l’attenzione, penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”, ha aggunto prima di andare via come riporta l’Adnkronos.

Per la prima volta, Chiara Ferragni ha scelto di presentarsi al Palazzo di Giustizia di Milano per la nota vicenda. Per i pm, l’imprenditrice digitale avrebbe ingannato i consumatori con la vendita del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua il cui prezzo non comprendeva la beneficienza.

Un caso che ha scatenato un terremoto nella vita professionale e privata della Ferragni che ha, oggi, ha scelto di essere presente in aula rilasciando poche dichiarazioni. Sul caso, anche Fedez ha svelato nuovi dettagli nel libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra.

“Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono incazzato”, ha raccontato il rapper che ha poi aggiunto di essere stato lui “a non volere quel milione di euro in casa sono stato io”.

Ora, in attesa di scoprire come finirà la vicenda, sono arrivate le nuove dichiarazioni dell’imprenditrice.