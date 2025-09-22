Cheesecake ai frutti di bosco e cioccolatini bianchi: una ricetta gustosa ed elegante

Un dessert di alta pasticceria che celebra l’incontro tra la cremosità avvolgente, la freschezza della frutta e la dolcezza del cioccolato di qualità.

Tra i tanti dessert che è possibile offrire ai propri ospiti o assaggiare da soli insieme a un buon thè o caffè, ce n’è uno che unisce leggerezza, raffinatezza e appagamento: una cheesecake preparata a regola d’arte.

La versione proposta oggi unisce la delicatezza dei frutti di bosco alla dolcezza del cioccolato bianco, dando vita a un equilibrio di sapori e consistenze di grande eleganza e bontà.

Per far sì che tutto sia perfetto e regalare un’esperienza unica a chi assaggerà questo dolce, la selezione degli ingredienti è fondamentale, specialmente quando si includono elementi di pregio.

In questa ricetta, un’attenzione particolare va data alla scelta di cioccolatini gourmet di altissima qualità, come quelli Venchi, marchio d’eccellenza italiana, che unisce la tradizione artigianale a una visione contemporanea per creare prodotti di altissima qualità.

Scelti gli ingredienti giusti, vediamo come procedere per realizzare un dessert impeccabile, capace di stupire i vostri ospiti.

Ingredienti

Per una tortiera a cerniera da 22-24 cm di diametro

Per la base:

250 g di biscotti secchi (tipo Digestive)

125 g di burro fuso

Per la crema al formaggio:

600 g di formaggio spalmabile (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente

150 g di zucchero semolato fine

100 ml di panna fresca liquida, a temperatura ambiente

3 uova medie, a temperatura ambiente

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

100 g di cioccolatini bianchi di ottima qualità

Per la decorazione:

250 g di frutti di bosco misti (lamponi, mirtilli, ribes)

Cioccolatini gourmet bianchi, q.b.

Procedimento

Per cominciare bisogna preparare la base. A questo scopo occorre frullare in un mixer i biscotti fino a ridurli in una polvere fine e omogenea. Bisogna poi trasferirli in una ciotola, aggiungere il burro fuso e mescolare con un cucchiaio fino a ottenere un composto sabbioso e umido.

Fatto ciò, si deve versare il composto sul fondo della tortiera a cerniera, precedentemente imburrata o foderata con carta forno. Con l’aiuto del dorso di un cucchiaio o del fondo di un bicchiere, poi, pressare con cura per creare uno strato uniforme e compatto e riporre la base in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preriscaldare, poi, il forno a 160°C in modalità statica e sciogliere i cioccolatini bianchi a bagnomaria o nel microonde per poi lasciare intiepidire.

In una ciotola capiente, lavorare con le fruste elettriche il formaggio spalmabile a temperatura ambiente fino a renderlo liscio e cremoso. Aggiungete lo zucchero e la vaniglia, continuando a mescolare a bassa velocità.

Unire poi il cioccolato bianco fuso e intiepidito, mescolando fino a incorporarlo. Aggiungere le uova, una alla volta, amalgamando bene prima di inserire la successiva. Lavorate l’impasto il minimo indispensabile per non incorporare troppa aria. Infine, versate a filo la panna fresca e mescolate delicatamente fino a ottenere una crema liscia.

A questo punto, riprendere la base dal frigorifero e versarvi sopra la crema, livellando la superficie con una spatola. Infornare e cuocere per circa 60-70 minuti. La cheesecake sarà pronta quando i bordi appariranno sodi e il centro risulterà ancora leggermente tremolante se si scuote delicatamente la tortiera.

Spegnere il forno e far raffreddare la cheesecake al suo interno per un’oretta con lo sportello appena aperto. Passato il tempo indicato, estrarla e lasciarla raffreddare completamente a temperatura ambiente. Quando sarà fredda, si può trasferirla in frigorifero per almeno 4-6 ore, o ancora meglio per una notte intera.

Prima di servire, è bene decorarla con i frutti di bosco freschi e i cioccolatini bianchi rimanenti, disponendoli elegantemente sulla superficie.

Consigli e conservazione

È preferibile preparare la cheesecake il giorno prima, in modo che i sapori possano ben amalgamarsi in frigo e la consistenza diventare perfetta. Un consiglio importante è quello di decorare il dolce solo poco prima di portarlo in tavola per non mantenere intatte la freschezza dei frutti e la croccantezza dei cioccolatini.

La cheesecake si conserva in frigorifero, coperta con una campana per dolci o pellicola alimentare, per un massimo di 3-4 giorni.