Capelli lunghi dopo i 50 anni? Ecco i segreti per portarli con stile (e sembrare subito più giovane)

Avere i capelli lunghi dopo aver spento 50 candeline senza sentirci troppo adulti per farlo? I segreti delle star che devi conoscere!

Da giovani tutte noi abbiamo amato avere i capelli lunghi, se non lunghissimi. Puoi fare mille acconciature diverse ogni giorno e soprattutto sono comodissimi d’estate. Con il passare degli anni però, molto spesso ci viene detto che è giunto il momento di tagliarli perché non siamo più giovanissime.

Questo, ovviamente, poteva valere per il passato. Noi oggi ti vogliamo svelare i segreti di tantissime celebrity che hanno spento 50 candeline ma che sono fantastiche con i loro lunghi capelli. Scorri le prossime righe e prendi nota.

Capelli bellissimi e lunghi dopo i 50 anni? Certamente!

Una volta che abbiamo spento un certo numero di candeline iniziamo a farci alcune domande come quella se è il caso di avere ancora i capelli lunghi o, come ci viene consigliato, di tagliarli. Ma se guardiamo il mondo dei Vip ci rendiamo conto che tantissime donne, dopo aver spento 50 candeline, hanno ancora dei capelli bellissimi e lunghi.

Bastano alcuni nomi super famosi e seguiti come Nicole Kidman e Sarah Jessica Parker. Ci sono però alcuni piccoli accorgimenti che dobbiamo avere per una chioma folta e lunga dopo i 50 anni. Come prima cosa, iniziamo dicendo, che già dopo i 30 anni i nostri capelli possono iniziare ad avere dei piccoli problemi di perdita di corposità o volume. Ma anche di idratazione.

Il fusto potrebbe apparire sfibrato e le punte spezzarsi con maggiore facilità. Il rimedio migliore? Un taglio medio, se vogliamo che aiuta a rinforzare la struttura dei nostri capelli. Ottima la scelta di un taglio leggermente scalato, perché ci aiuta a dare volume e creare movimento che ci dona un’aria nettamente diversa dopo aver spento un po’ di candeline se vogliamo i capelli lunghi.

Ricordiamoci poi che é molto importante passare dal parrucchiere ogni mese/mese e mezzo per avere un colore sempre perfetto e controllare che non bisogna dare una sistemata alla nostra chioma. Solamente avendo cura di lei continua a crescere sana e forte. Sono poi perfetti i trattamenti nutrienti che possiamo fare in salone e continuare a casa.

I prodotti a base di acido ialuronicno, o butto sono perfetti perché ci aiutano a nutrire a fondo la cute ed il fusto dei capelli. In questo modo la nostra chioma apparirà sana e voluminosa. Anche lo shampoo, quando lo scegliamo deve essere nutrienti. Ottime poi anche le maschere che possiamo trovare in commercio o i sieri che proteggono anche dal calore eccessivo.

Ultimamente, poi, si stanno diffondendo sempre di più anche gli scrub da utilizzare prima dello shampoo che aiutano ad eliminare tutte le impurità presenti. Ricorda poi, che una bella pettinata prima di andare a dormire, aiuta i capelli ad eliminare le particelle inquinanti che ci sono nell’aria. Quindi, adesso che conosci tutti i consigli, non serve assolutamente avere i capelli cortissimi dopo i 50 anni, basta seguire i consigli giusti delle star!