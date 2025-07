Capelli luminosi e idratati anche d’estate, metti da parte i prodotti industriali: mia nonna usava questo comunissimo ingrediente da cucina, dì pure addio al parrucchiere

Invece che usare i prodotti industriali sulla propria chioma, c’è un ingrediente da cucina portentoso per avere capelli luminosi e idratati anche in estate.

Uomini e donne di ogni età vorrebbe avere una chioma lucente e fluente e così, specie in estate, quando i capelli sono più provati da sabbia, salsedine e acqua di mare, si ricorre spesso a prodotti commerciali o trattamenti dal parrucchiere, spesso molto costosi. In realtà, per avere dei capelli luminosi e idratati anche d’estate, non c’è bisogno di questo.

Come al solito è possibile spendere molto di meno ma avere risultati ottimali usando un ingrediente da cucina che farà dire addio al parrucchiere e ai trattamenti costosi. Ecco di quale si tratta.

L’ingrediente da cucina per avere capelli luminosi e idratati in estate

I capelli in estate possono essere molto provati dall’acqua di mare, dalla salsedine e dalla sabbia, per questo in tanti si rivolgono ai parrucchieri o acquistano tanti prodotti specifici per ripristinare la loro salute e bellezza. Spesso, però, non si è consapevoli di quanto la natura ci abbia già dato tutto ciò di cui la nostra chioma può avere bisogno.

In effetti, chi vuole dei capelli luminosi e idratati anche in estate, può ricorrere a questo ingrediente da cucina. Infatti si può preparare un impacco miscelando 3 diversi oli vegetali che i capelli sopportano ed oli essenziali specifici. Questo impacco si può usare una volta a settimana sulla lunghezza per lucidare i capelli e rinforzarli contro le doppie punte, il calore di phon e piastre e la caduta.

Per preparare l’impacco occorreranno:

50 ml di olio vegetale di ricino (adatto anche alle sopracciglia e ciglia)

50 ml di olio vegetale di semi di lino (che lucida, protegge ed ha un’azione portentosa contro le doppie punte)

50 ml di olio vegetale di jojoba (con proprietà antiossidanti ed elasticizzanti dei capelli, e che nutre e idrata in profondità)

50 gocce di olio essenziale di rosmarino (ideale contro le doppie punte e la caduta, ed igienizzante in caso di dermatiti o forfora grassa e secca)

olio essenziale di legno di cedro (che rinforza e ristruttura i capellI)

Questo impacco si può applicare di sera e dormirci su, oppure si può fare al mare o in piscina. Il tempo di posa varia da minimo 15 minuti ad un massimo di tutta la notte. Dopo risciacquare abitualmente. È adatto a tutti, anche a chi i capelli ricci, e torneranno luminosi e idratati anche in estate.