Capelli deboli: consigli utili per prevenire la caduta

Fragili, sottili, privi di vitalità e soggetti a cauta: sono i principali segnali dei capelli deboli, una condizione molto più comune di quanto si possa pensare, particolarmente diffusa anche tra le donne. I capelli indeboliti non costituiscono un disagio solo dal punto di vista estetico, in quanto in alcuni casi possono essere l’indicatore di un problema molto più profondo.

Di conseguenza, se i capelli restano sulla spazzola più del normale è essenziale intervenire immediatamente: ecco come prevenire caduta e indebolimento e restituire alla chioma forza e vitalità.

Caduta dei capelli: un problema diffuso anche tra le donne

Molto spesso si pensa che diradamento e caduta dei capelli siano fenomeni esclusivamente maschili. La verità è che si tratta di problemi ampiamente diffusi anche tra le donne, con risvolti psicologici tutt’altro che irrilevanti. Ciononostante, è importante ricordare che la caduta dei capelli non sempre è un campanello d’allarme: se lieve o limitata a brevi periodi, è considerata del tutto normale; quando però la perdita è sostenuta, è il segnale che qualcosa non va e che è necessario intervenire velocemente per evitare che la situazione peggiori.

Nello specifico, se la caduta appare sostenuta, si parla di Effluvio telogen, un fenomeno che insorge a causa di un fattore scatenante, colpendo la chioma durante la fase di telogen, cioè la normale caduta che segue il catagen (riposo) e l’anagen (la crescita) – fasi fisiologiche del ciclo del capello. In presenza di Effluvio telogen, i capelli tendono a passare prematuramente dalla fase anagen a quella telogen, determinando una caduta anomala che può portare a episodi di diradamento.

Il problema è che molto spesso non ci si accorge del fenomeno fino a quando non è troppo tardi. In alcuni casi, si tende persino a ignorarlo, finché si assiste a un diradamento diffuso o localizzato. Per questo, in presenza di capelli deboli o sottili, è essenziale agire tempestivamente, e se il problema dovesse persistere, chiedere il supporto di uno specialista.

In ogni caso, il primo passo per contrastare o prevenire la perdita dei capelli è prendersene cura regolarmente, integrando nella propria hair care routine trattamenti anti caduta mirati. Tra questi rientra la linea di Kerastase Genesis, una gamma di shampoo, maschere, sieri e fiale fortificanti, formulati con complessi specifici per contrastare la caduta.

Nello specifico, si tratta di attivi mirati come Aminexil, cellule di Edelweiss e radici di Zenzero, ingredienti noti per la loro azione rinforzante che contribuisce all’anti-caduta, sostenuta dalle proprietà antiossidanti e stimolanti per la micro-circolazione.

Una proposta professionale che, negli ultimi anni, è diventata sempre più accessibile anche ai consumatori che vogliono dedicare la massima attenzione al benessere della propria chioma anche a casa.

Al giorno d’oggi, infatti, la linea kerastase genesis è disponibile anche online, grazie alla presenza sul web di portali e-commerce specializzati come Hair Gallery, vero e proprio punto di riferimento nel settore per quello che riguarda l’hair styling e la cura dei capelli.

Le cause della caduta dei capelli nelle donne

Riuscire a individuare le cause della caduta dei capelli è fondamentale per contrastare il fenomeno ed evitare che possa peggiorare. Tra i fattori più comuni rientra lo stress, che può ripercuotersi negativamente sulla bellezza e sul benessere della chioma.

Quando non è possibile affrontare la causa dello stress, per eliminare la caduta dei capelli, è necessario intervenire diversamente, cercando di inserire nella propria routine esercizi di relax, meditazione e respirazione.

Allo stesso tempo, però, è essenziale anche modificare le abitudini quotidiane, dedicando ad esempio qualche ora all’attività fisica. L’esercizio regolare, infatti, riduce i livelli di cortisolo e stimola la produzione di endorfine – i neurotrasmettitori del buon umore – che aiutano a ridurre ansia e tensioni, assicurando un effetto anti-stress.

Caduta dei capelli: l’importanza dell’alimentazione

Le diete sbilanciate possono causare indebolimento e, se prolungate, favorire episodi di caduta. Le cause sono da ricercare prevalentemente nelle carenze nutrizionali, che privano capelli e cuoio capelluto di nutrimenti preziosi per la loro salute. Per contrastare l’indebolimento dei capelli e prevenirne la caduta, è importante quindi seguire un’alimentazione bilanciata, che fornisca elementi di benessere fondamentali come ferro, omega-3 e vitamina D.

Validi alleati di benessere, in questo caso, sono il pesce e la carne rossa che, garantendo un apporto significativo di ferro, si sono dimostrati indispensabili nel contrastare episodi di caduta e diradamento. Si affiancano a questi il salmone e le uova, fonti naturali di vitamina D, che sostiene la salute del bulbi e favorisce la crescita dei capelli. Infine, tra gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella dieta ci sono il pesce azzurro, le noci e i semi di lino, che fortificano il cuoio capelluto, limitando la comparsa di infiammazioni.

Disturbi ormonali e caduta dei capelli

Molto spesso l’indebolimento dei capelli nelle donne è legato a squilibri ormonali, che possono manifestarsi in seguito a gravidanza, parto o menopausa. A questi si aggiungono disturbi come l’ipertiroidismo o la sindrome dell’ovaio policistico, che possono compromettere la crescita e la vitalità della chioma.

Anche in questo caso, per contrastare l’indebolimento e la caduta dei capelli è fondamentale adottare uno stile di vita adeguato, senza dimenticare di rivolgersi a uno specialista, per individuare velocemente il trattamento anti-caduta più adatto.

La perdita di capelli, infatti, può incidere profondamente sull’autostima e sul benessere emotivo, e se non affrontata efficacemente può avere conseguenze molto importanti sulla sfera personale e relazionale.