Capelli bianchi: quali sono le tonalità per coprire meglio e nasconderli

I capelli bianchi possono essere coperti facilmente, ricorrendo ad alcune tecniche facili da usare, che richiedono anche poca manutenzione.

Non c’è dubbio che sfoggiare un colore di capelli che valorizzi può far sentire ogni donna sicura di sé. Questo vale anche per coloro che hanno cominciato a ritrovarsi con qualche ciocca grigia. Esistono molte tonalità e tecniche di colorazione professionali per coprire i capelli bianchi. Le tonalità bionde chiare e le sfumature bianche con riflessi rendono la ricrescita grigia perfetta e impercettibile. Anche le tonalità di castano medio hanno un aspetto gradevole e giovanile.

Certo è che i capelli bianchi possono fare la loro comparsa a qualunque età e che non a tutte vanno a genio. Per questo motivo, in tante vorrebbero nasconderli al meglio. Scopriamo insieme quali sono le tonalità per coprire meglio i capelli bianchi e nasconderli.

Qual è il miglior colore per coprire i capelli bianchi? Balayage, riflessi e altro

Non tutte le colorazioni per capelli sono uguali. Ci sono alcune che nascondono meglio i capelli bianchi, ad esempio. Molto dipende dalle esigenze, dai gusti e dal colore dei propri capelli. Quindi, qual è il miglior colore per coprire i capelli bianchi tra Balayage, riflessi e altro? Ecco come camuffare i capelli bianchi su base scura o chiara.

Castano caldo: le tonalità castane, soprattutto quelle calde – pensiamo, ad esempio, al color cioccolato o moka – sono perfette per una copertura profonda, in quanto riescono a nascondere i capelli bianchi donando, al tempo stesso, un aspetto luminoso. Possono anche essere aggiunti riflessi dorati o ramati. Biondo scuro: il biondo scuro o il biondo cenere sono altre due alternative ottime per un effetto naturale, senza necessità di troppa manutenzione. È una colorazione ideale per chi ha i capelli bianchi, perché li mimetizza e rende la ricrescita molto meno evidente. Quando si opta per un colore biondo freddo e brillante per coprire le ciocche grigie, si consiglia di fare una sfumatura alle radici per ottenere un look più naturale. Le tonalità biondo cenere – come detto – assomigliano ai capelli grigi e, quindi, aiutano a mascherare perfettamente la nuova chioma grigia. Balayage e mèche: i ritocchi alle radici offrono una copertura completa e possono sempre essere ravvivati con un Balayage o dei colpi di sole. Aggiungendo un tocco di luminosità ai bordi, si può dare molta vita al colore. È possibile personalizzare la tonalità anche in base al tono della pelle. Il Balayage è una tecnica che crea delle sfumature chiare, iniziando da metà lunghezza. Le mèche sono simili, ma dall’effetto più marcato. Entrambe queste soluzioni, comunque, sono perfette per nascondere i capelli bianchi senza tingerli del tutto. Riflessi: questi non coprono del tutto i capelli bianchi, ma possono sfumarli delicatamente e sono l’ideale per chi ne ha pochi o vuole agire in modo soft, senza ricorrere a tinture più “importanti”.

In conclusione, è importante scegliere la giusta tonalità per nascondere i capelli bianchi. Ci sono varie opzioni che possono essere valutate (tutte validissime a seconda di gusti, esigenze e colore di capelli). Le tecniche moderne, insomma, non mancano e richiedono poca manutenzione, garantendo eleganza. Scopri anche come passare al bianco senza traumi e di più sui colpi di buio.