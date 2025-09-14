Buongiorno mamma 3, il destino di Anna sconvolge i fan: l’addio di Maria Chiara Giannetta

Inizia Buongiorno mamma 3, i fan sconvolti dall’addio di Anna: le informazioni sulla fine del percorso nella serie di Maria Chiara Giannetta.

Tra le prime fiction a tornare in questa nuova stagione televisiva c’è Buongiorno mamma, arrivata nel 2021 e pronta a proporre nuovi episodi e nuove trame a tutti gli spettatori, come al solito in onda in prima serata su Canale 5.

L’appuntamento con i primi episodi della terza stagione è fissato per mercoledì 17 settembre: Raoul Bova, Serena Iansiti, Beatrice Arnera, Giovanni Nasta, Ginevra Francesconi, Elena Funari e Domenico Diele; le trame riprendono con Guido pronto a fare l’annuncio ai figli del suo prossimo matrimonio con Laura.

Chi manca all’appello di questa nuova stagione è Maria Chiara Giannetta: che fine farà il personaggio di Anna? Il suo destino potrebbe essere molto drammatico e sconvolgere subito i fan della serie.

Buongiorno mamma 3, trame nuova stagione: quale destino per Anna?

Le anticipazioni riportate da Mediaset Infinity per Buongiorno mamma 3 parlano di un Guido, a ridosso delle vacanze di Natale, pronto ad annunciare ai figli il suo matrimonio con Laura. Anni prima, comunque, un tragico evento ha allontanato i Borghi; tutti sono alla ricerca di un nuovo equilibrio, tra trasferimenti all’estero, problemi familiari e stabilità familiare, oltre che alla ricerca di certezze per un futuro e sfide adolescenziali.

Un momento drammatico sarà rappresentato dall’uscita di scena di Anna, anche se al momento si sanno ben pochi dettagli sull’evento. Pare che per altri impegni dell’attrice gli sceneggiatori abbiano dovuto creare una trama coerente per l’addio di Anna e dai promo si intuisce che la donna dovrebbe morire. Un suicidio che porterà Guido ad indagare sulle cause del gesto, ma che potrebbe anche nascondere dettagli ben più misteriosi; la scomparsa di Anna potrebbe anche essere legata ad un omicidio.

Non è comunque confermato che Anna muoia davvero, con la sua uscita di scena che potrebbe essere portata avanti nelle trame grazie ad un altro escamotage narrativo. Sembra poco probabile che la protagonista decida volontariamente di abbandonare la sua famiglia, ma data la segretezza della trama resta un’ipotesi da non scartare.

Questa terza stagione di Buongiorno mamma si preannuncia comunque davvero intrigante e presto scopriremo anche la verità sull’addio di Anna: un esordio col botto per la nuova stagione delle fiction di Canale 5, con l’appuntamento del mercoledì assolutamente da non perdere