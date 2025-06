Buckingham Palace, arriva l’annuncio sul futuro del principe George: tutti commossi

Buckingham Palace è in fermento per i preparativi in vista del prossimo 14 giugno, il giorno del Trooping the Colour, un evento tra i più sentiti dalla Royal Family e dai sudditi.

Buckingham Palace, simbolo della monarchia britannica, guarda avanti. Uno sguardo all’immediato, un altro ad un futuro ben più lontano ma che occorre, già da ora, iniziare a preparare. L’immediato, in casa Windsor, si chiama The Trooping the Colour, evento tra i più amati e sentiti nel Regno Unito.

Un evento che ogni anno, il secondo sabato di giugno, commemora il compleanno del sovrano. Per settant’anni è stato il giorno di Elisabetta II, ora di Carlo III. Occasione che permetterà alla famiglia reale di riunirsi. L’appuntamento con The Trooping the Colour è per sabato 14 giugno ed avrà inizio alle ore 11.30.

Il programma di quest’anno prevede la presenza di 1.350 soldati della Household Division e della Royal Horse Artillery. Inoltre è assicurata la presenza di 250 soldati della Infantry Guard ‘accompagnati’ dalle note di 300 musicisti.

La monarchia britannica è quindi pronta ad indossare il suo abito migliore. Dal re Carlo III alla regina Camilla, dal principe William alla principessa Kate, la famiglia reale è pronta ad accogliere l’immancabile abbraccio dei sudditi. The Trooping the Colour del 2024 è stato un momento, se possibile, ancora più emozionante.

Quel giorno, infatti, ha rappresentato il ritorno in pubblico della principessa Kate, dopo il lungo periodo di assenza dovuto alla grave malattia che l’aveva colpita. The Trooping the Colour 2025 la vedrà nuovamente protagonista ed in condizioni di salute decisamente migliori.

La monarchia britannica che guarda al futuro

The Trooping the Colour del 14 giugno vedrà, come detto, in prima fila i principi di Galles, William e Kate. Insieme a loro i tre figli: George Alexander Louis, nato il 22 luglio 2013, Charlotte Elizabeth Diana, nata il 2 maggio 2015, e Louis Arthur Charles, nato il 23 aprile 2018.

Nel corso degli anni, e nonostante i numerosi impegni di natura istituzionale, William e Kate hanno rappresentato una presenza continua e costante nella vita dei loro figli. Una vita che, per la storia della famiglia, non potrà mai essere ‘normale’. Non potrà esserlo per il principino George che tra qualche settimana compirà 12 anni.

Re Carlo III, il principe William ed il principino George, questo è ciò che indica la linea di successione al trono del Regno Unito. William e Kate iniziano, fin da ora, a preparare colui che salirà sul trono soltanto tra molti anni. Dopo suo nonno e dopo suo padre. Non ha ancora 12 anni ma il principino George inizia, fin da ora, a conoscere il suo ben più lontano futuro. Un domani già scritto a Buckingham Palace.