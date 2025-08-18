La birra è ricca di proprietà benefiche interessanti per la salute dei capelli.

La birra non è solo una bevanda alcolica, che siamo abituati a consumare. Può, infatti, essere un’ottima alleata per la cura dei nostri capelli e lo sanno molto bene le appassionate ed esperte del mondo beauty, così come star e influencer. La birra vanta ottime proprietà benefiche per la salute dei capelli.

È possibile usarla per rendere lucente e voluminosa la chioma. Il vantaggio è quello di ricorrere a un ingrediente economico e naturale, che nessuno avrebbe mai immaginato di utilizzare per rafforzare e schiarire i capelli. Niente balsami costosi, quindi? Scopriamo di più sulla birra sui capelli e quali sono benefici e rimedi del segreto beauty che sta facendo impazzire le star.

Birra sui capelli? I benefici che non immagini nemmeno (anche sui capelli tinti, naturali, sottili e non)

La birra è utilizzata fin dall’antichità come elisir di bellezza, grazie ai benefici sulla chioma. Potresti domandarti se la birra funziona davvero o se è adatta a tutti i tipi di capelli o meno. La birra contiene luppolo, malto, vitamina B, potassio, antiossidanti, proteine e zuccheri naturali, tra le altre cose. Ecco quali sono i benefici e i rimedi della birra sui capelli, che non immagini nemmeno.

Dona volume e corpo ai capelli sottili: i carboidrati che si trovano nella birra creano una pellicola sottile, in grado di dare pienezza e spessore. Si tratta, quindi, di un rimedio ideale per capelli fini o piatti. Ravviva i capelli opachi e spenti: la birra è ricca di nutrienti, che sono di aiuto per rendere i capelli più brillanti e lisci. Rafforza i capelli danneggiati e fragili: grazie alle vitamine del gruppo B e alle proteine, la birra può rinforzare la fibra capillare prevenendo le doppie punte e stimolando la crescita. Per questo motivo, contrasta anche la caduta dei capelli. È l’ideale anche con capelli tinti: aiuta, infatti, a mantenere luminosa e viva la tinta, in special modo quella di tonalità calde. Ammorbidisce i capelli: questi riescono a diventare più facili da gestire. Il merito è degli zuccheri presenti e delle vitamine del gruppo B. Schiarisce i capelli: la birra, inoltre, schiarisce i capelli con successo. Basta tenerla in posa per circa cinque minuti o di più. Contrasta la secchezza dei capelli: puoi fare un impacco di birra e limone per contrastare la secchezza dei capelli. Questo rimedio va, però, usato con moderazione, non più di una volta alla settimana.

Per usare la birra, basta scegliere quella chiara e a temperatura ambiente da versare sui capelli già lavati. Ma come?

Dopo lo shampoo e il risciacquo, tampona i capelli delicatamente. Versa la birra sui capelli, diluendola con acqua tiepida e cercando di distribuirla in modo uniforme. Fai agire per un paio di minuti. Risciacqua con acqua tiepida, massaggiando. Applica, quindi, il balsamo così da eliminare l’odore della birra.

Ripeti una volta a settimana, ma non dimenticare di eliminare l’anidride carbonica presente versando la birra in un altro contenitore fino a esaurimento della schiuma. Potresti, inoltre, miscelare la birra ad una maschera per capelli che abitualmente utilizzi per trattare i capelli, fino a quando non otterrai una crema morbida. Poi applica qualche noce sui capelli, ma dopo aver asciugato i capelli oppure per definire un’acconciatura per aumentare la loro durata. Scopri anche il segreto per capelli sani e lucenti e le acconciature adatte ai capelli sporchi.