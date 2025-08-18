La birra è ricca di proprietà benefiche interessanti per la salute dei capelli.
La birra non è solo una bevanda alcolica, che siamo abituati a consumare. Può, infatti, essere un’ottima alleata per la cura dei nostri capelli e lo sanno molto bene le appassionate ed esperte del mondo beauty, così come star e influencer. La birra vanta ottime proprietà benefiche per la salute dei capelli.
È possibile usarla per rendere lucente e voluminosa la chioma. Il vantaggio è quello di ricorrere a un ingrediente economico e naturale, che nessuno avrebbe mai immaginato di utilizzare per rafforzare e schiarire i capelli. Niente balsami costosi, quindi? Scopriamo di più sulla birra sui capelli e quali sono benefici e rimedi del segreto beauty che sta facendo impazzire le star.
Birra sui capelli? I benefici che non immagini nemmeno (anche sui capelli tinti, naturali, sottili e non)
La birra è utilizzata fin dall’antichità come elisir di bellezza, grazie ai benefici sulla chioma. Potresti domandarti se la birra funziona davvero o se è adatta a tutti i tipi di capelli o meno. La birra contiene luppolo, malto, vitamina B, potassio, antiossidanti, proteine e zuccheri naturali, tra le altre cose. Ecco quali sono i benefici e i rimedi della birra sui capelli, che non immagini nemmeno.
- Dona volume e corpo ai capelli sottili: i carboidrati che si trovano nella birra creano una pellicola sottile, in grado di dare pienezza e spessore. Si tratta, quindi, di un rimedio ideale per capelli fini o piatti.
- Ravviva i capelli opachi e spenti: la birra è ricca di nutrienti, che sono di aiuto per rendere i capelli più brillanti e lisci.
- Rafforza i capelli danneggiati e fragili: grazie alle vitamine del gruppo B e alle proteine, la birra può rinforzare la fibra capillare prevenendo le doppie punte e stimolando la crescita. Per questo motivo, contrasta anche la caduta dei capelli.
- È l’ideale anche con capelli tinti: aiuta, infatti, a mantenere luminosa e viva la tinta, in special modo quella di tonalità calde.
- Ammorbidisce i capelli: questi riescono a diventare più facili da gestire. Il merito è degli zuccheri presenti e delle vitamine del gruppo B.
- Schiarisce i capelli: la birra, inoltre, schiarisce i capelli con successo. Basta tenerla in posa per circa cinque minuti o di più.
- Contrasta la secchezza dei capelli: puoi fare un impacco di birra e limone per contrastare la secchezza dei capelli. Questo rimedio va, però, usato con moderazione, non più di una volta alla settimana.
Per usare la birra, basta scegliere quella chiara e a temperatura ambiente da versare sui capelli già lavati. Ma come?
- Dopo lo shampoo e il risciacquo, tampona i capelli delicatamente.
- Versa la birra sui capelli, diluendola con acqua tiepida e cercando di distribuirla in modo uniforme.
- Fai agire per un paio di minuti.
- Risciacqua con acqua tiepida, massaggiando.
- Applica, quindi, il balsamo così da eliminare l’odore della birra.
Ripeti una volta a settimana, ma non dimenticare di eliminare l’anidride carbonica presente versando la birra in un altro contenitore fino a esaurimento della schiuma. Potresti, inoltre, miscelare la birra ad una maschera per capelli che abitualmente utilizzi per trattare i capelli, fino a quando non otterrai una crema morbida. Poi applica qualche noce sui capelli, ma dopo aver asciugato i capelli oppure per definire un’acconciatura per aumentare la loro durata. Scopri anche il segreto per capelli sani e lucenti e le acconciature adatte ai capelli sporchi.