Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: spunta la verità sulla coppia di Ballando con le stelle

Fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle c’è solo danza o anche qualcosa di più? Ecco la verità.

Ballando con le Stelle si conferma anche quest’anno un grande successo. Milly Carlucci è riuscita a mettere insieme un cast davvero eccezionale per i suoi telespettatori. Fra i concorrenti di questa edizione c’è persino la grande e amata conduttrice Barbara D’Urso che, dopo l’addio a Mediaset, si è voluta mettere in gioco scendendo in pista.

Nel programma è stata accoppiata con il maestro Pasquale La Rocca e c’è chi guarda alla loro intesa in pista come a qualcosa che non è solo danza ma qualcosa di più. Ecco la verità.

La verità sulla coppia di Ballando con le Stelle formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Pensavamo fosse solo coreografia, musica e paillettes. E invece, tra un passo a due e un dietro le quinte, spunta un dettaglio che potrebbe cambiare il ritmo della storia. Succede tutto in Rai, dove Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso sono ospiti di Alberto Matano a Vita in Diretta.

Lei, sul palco di Ballando con le stelle, si è rivelata una ballerina che spacca — sì, con qualche critica della giuria (forse non proprio digerita con leggerezza da Barbara), ma sul web si parla d’altro: si mormora di un’intesa che potrebbe andare oltre il tappeto di gara. Le voci rimbalzano sui social e si moltiplicano in corridoio: “Tra loro è scoccata la scintilla?” è il ritornello del momento.

E proprio poco prima della diretta, in un rapido botta e risposta, Pasquale sceglie la strada del mistero. Alla domanda se stia vivendo un flirt con Barbara, lui taglia corto: «Di queste cose non parlo.» Una volta, due volte, stessa risposta: «Non ne parlo.» Un no comment che suona come una porta socchiusa. Perché non smentire se non c’è nulla? Strategia o semplice riservatezza?

Quando però si chiede almeno un indizio, ecco la crepa nella diga: «Posso dirti che fra noi c’è una forte intesa.» Forte. Parola pesante. E per chi ama i dettagli, arriva anche il superlativo personale: «Sì, e non mi era mai successo prima.» Mai prima, davvero? Domanda legittima, perché Pasquale non è certo all’esordio: «Faccio Ballando con le stelle, tra Italia e estero, da sette edizioni e con nessuna delle mie partner era mai successo un rapporto così forte.»

Non finisce qui. Quando si ricorda a Pasquale l’ultima edizione italiana, quella con Nina Zilli — “stupenda”, ammette lui — l’insegnante rincara: «Un bellissimo incontro, ma con Barbara è un rapporto molto, molto più intenso.» Arriva anche l’osservazione che su internet impazza: “Sareste entrambi liberi. E lei è più grande di te.” Pasquale non conferma, non smentisce: dribbla elegante e va sul fisico, «È in formissima.» Una risposta che sposta l’attenzione ma non la spegne.

Perché, inutile girarci attorno, quando gli chiedono come trova Barbara al di là dell’allenamento, lui serve il carico da novanta: «Fantastica, unica, insieme a me fa grandi cose e ha una determinazione assoluta.» Tradotto? Stima, ammirazione e quell’energia da coppia di gara che contagia lo studio. Basta questo a incendiare i rumor?

E poi l’ultima battuta, quella che fa sussultare la timeline: «Concludo dicendo che è una gran figa.» Un’espressione colorita, certo, ma trasparente: entusiasmo alle stelle e zero freni nel complimento. Troppo? O semplicemente la sincerità di chi, preso dall’adrenalina di una stagione calda, non mette il filtro?