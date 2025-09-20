Banane, con questo trucco anti-spreco dureranno settimane e non si anneriranno più: la soluzione definitiva – chedonna.it

Le banane sono dei frutti molto amati da grandi e piccini e con questo trucco anti-spreco dureranno per settimane.

Fra i frutti più amati da grandi e piccini ci sono le banane. Con il loro sapore dolce e la loro consistenza, sono perfette da consumare a fine pasto o, meglio ancora, come spuntino mattutino o pomeridiano. C’è chi poi le aggiunge al porridge o allo yogurt e chi, ancora, le utilizza per preparare diversi dolci, come ad esempio il banana bread o anche i pancakes alla banana.

Versatili e facilmente reperibili, spesso se ne acquistano tante, approfittando magari di qualche offerta. Va a finire però che diventano nere e si guastano subito. Ecco dunque il trucco anti-spreco per farle durare settimane, senza farle annerire.

Il trucco per far durare a lungo le banane

Le banane sono dei frutti molto gustosi e nutrienti apprezzati da molti a colazione, per merenda o come fine pasto. Sono ricchi di potassio ed altre sostanze nutritive importanti, solo che deperiscono molto facilmente e possono diventare nere.

Per evitare di buttarle via, c’è un trucco anti-spreco molto efficace che le farà durare per settimane. Bisogna sapere che le banane emettono un gas chiamato etilene, che accelera il processo di maturazione. Per questo motivo è fondamentale staccarle dalle altre banane e riporle in un luogo fresco e asciutto, lontano da altri frutti che producono etilene, come le mele e le pere.

Un consiglio in più è quello di metterle in un sacchetto di plastica in modo da esporle di meno all’aria e rallentare il processo di ossidazione che le fa guastare prima. Un metodo molto usato per conservarle è quello di avvolgere il gambo delle banane con della pellicola trasparente. In questo modo si riduce la dispersione di etilene e si rallenta la maturazione. Altre persone invece conservano le banane nel frigo perché in effetti la refrigerazione permette di farle durare di più, specie quando ormai hanno già raggiunto un buon livello di maturazione.

In questo caso la buccia può diventare scura ma la polpa si manterrà fresca. L’importante è metterle nel cassetto della frutta. Si possono anche sbucciare e mettere congelate in contenitori o sacchetti per alimenti, così saranno sempre disponibili per frullati o dolci, preservando le proprietà nutritive ma evitando l’annerimento.

Se le banane che si hanno a casa sono già molto mature, non si devono buttare via ma possono essere sfruttate per preparare varie ricette come il banana bread mescolandole con farina, zucchero, uova e, se si vuole, con noci o gocce di cioccolato. In alternativa si possono preparare dei frullati oppure altri piatti come pancakes e muffin. Insomma, meglio non sprecarle.