Ballando con le stelle 2025 boom: arriva la star di Sanremo

Si avvicina sempre più l’edizione numero venti di Ballando con le stelle e Milly Carlucci prosegue la sua incessante ricerca dei ballerini top.

Con la consueta maestria, competenza e pazienza Milly Carlucci prosegue a tessere la tela che la porteranno poi a stendere il cartellone ufficiale dei partecipanti alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

Un’edizione particolare perché segna il ventesimo anniversario del dancing show di Rai1. Ed in questi giorni chissà quante volte a Milly Carlucci sarà ritornato alla mente il momento in cui ha lanciato la sua idea ai vertici di Viale Mazzini.

Nella sua mente, stampate come istantanee, i volti di chi era convinto del progetto e di chi, soprattutto, non credeva che una gara di ballo tra vip potesse accendere il sabato sera della rete ammiraglia della televisione pubblica. Ed invece…

Vent’anni dopo la conduttrice di Sulmona è ancora lì, più forte che mai, a scandagliare il mercato delle opportunità per regalare un’edizione ‘unica’ al suo popolo infinito di telespettatori. Quasi a ritmi temporali scientificamente testati Milly Carlucci sgancia il nome dei protagonisti. E dal momento che non c’è due senza tre, ecco il nome ufficiale del terzo ‘ballerino’ di Ballando con le stelle 2025.

Chi dopo la Signora Coriandoli ed Andrea Delogu?

Un nome dopo l’altro l’edizione del ventennale di Ballando con le stelle sta prendendo forma e contenuto. Ai due primi annunci ufficiali che recavano in calce i nomi di Maurizio Ferrini, nei panni dell’amata Signora Coriandoli, e di Andrea Delogu, ecco arrivare la terza ufficialità.

Direttamente dal Festival di Sanremo, ma non soltanto, ecco il cantante Rosa Chemical. Sarà pertanto Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, rapper e cantautore di Rivoli, il terzo big da incasellare in cartellone.

L’annuncio lo ha dato lo stesso cantante piemontese in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Pensavate io stessi dormendo e invece no, perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E io invece ci sarò, ci vediamo lì!”.

E dopo il terzo annuncio si attende a breve anche il quarto. Secondo Davide Maggio i possibili/probabili prossimi annunci potrebbero riguardare altri volti ben noti al grande pubblico quali l’attrice Nancy Brilli ed il tennista Fabio Fognini.

C’è inoltre chi, come il giornalista Gabriele Parpiglia, ritiene il nome di Francesca Fialdini come opzione più che credibile per entrare nel magico lotto dei concorrenti del dancing show di Rai1. Uno, due, tre. Un nome dopo l’altro l’edizione numero venti di Ballando con le stelle sta assumendo fisionomia.