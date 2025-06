Anticipazioni Uomini e Donne: Nadia nuova tronista? Una foto scatena il web

Da una foto circolata sul web di recente pare che Nadia, la non scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, potrebbe essere una nuova tronista. Ecco cosa si sa.

A poche ore dalla messa in onda della seguitissima scelta del tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri, il pubblico ipotizza e fantastica su chi potrebbero essere i prossimi tronisti e le prossime tronista della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Come ogni anno, infatti, a maggio la trasmissione finisce, per riprendere a settembre con nuovi ragazzi e ragazze sul troppo e nuove corteggiatrici e corteggiatori.

Eppure, per la gioia di tanti, sul trono ci potrebbe essere una persona già nota al pubblico, vale a dire Nadia Di Diodato, la ragazza non scelta da Gianmarco. Una foto che ha fatto il giro del web potrebbe aver dato voce a questa indiscrezione che, forse, non è tanto irreale. Ecco perché.

Nadia sarà una futura tronista di Uomini e Donne? Ecco la verità

Venerdì 30 maggio è andata in onda in prima serata l’ultima puntata di Uomini e Donne che è combaciata con la scelta dell’amato tronista Gianmarco Steri. Il ragazzo, a sua volta non scelta della tronista Martina De Ioannon (che ha preferito il corteggiatore Ciro), si è trovato a scegliere tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Fra le due ragazze ha preferito quest’ultima e dunque da qualche settimana sta vivendo la sua relazione con lei al di fuori dello studio (perché in effetti la scelta è stata registrata qualche settimana fa, precisamente l’11 maggio). Dopo giorni di silenzio social, la non scelta, Nadia, ha pubblicato qualcosa sui social che ha fatto molto riflettere e ha fatto accendere i desideri e i sogni di tanti speranzosi fan della ragazza che vorrebbero vederla sul trono.

Il 31 maggio, infatti, la Di Diodato ha pubblicato una stories con un selfie che la ritrae in compagnia dell’autrice di Uomini e Donne Chiara Giordano. Questa foto potrebbe evidenziare il bel rapporto che ha stretto con lei e gli altri membri della relazione, che potrebbe favorire un suo ritorno nel programma nel ruolo di tronista. In effetti Nadia, nonostante il rifiuto di Gianmarco, ha sicuramente vissuto una bella esperienza nel programma e lo conferma il selfie che ha repostato in compagnia con l’autrice Chiara Giordano, che l’ex corteggiatrice ha paragonato ad un angelo custode.

Per il resto non si sa se abbia ancora metabolizzato la fine della conoscenza con Gianmarco o meno. Certo è che gli utenti dei social sperano davvero di rivedere la ragazza nel dating show, magari nel ruolo di tronista e che, magari, proprio nel programma condotto da Maria De Filippi, trovi il vero amore.