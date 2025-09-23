Anticipazioni Il paradiso delle signore: emozioni e colpi di scena per Rosa, ecco cosa accadrà

Il personaggio di Rosa de Il paradiso delle signore vivrà tante emozioni e colpi di scena in questa nuova stagione. Ecco le anticipazioni che la riguardano.

L’8 settembre è iniziata la decima attesissima stagione de Il paradiso delle signore e, tra vecchi personaggi e nuovi arrivi, il pubblico ha potuto riprendere le vicende del commendatore Umberto Guarnieri, della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e degli altri personaggi che gravitano in torno al grande magazzino di Milano “Il paradiso delle signore”.

Fra i ritorni più attesi di questa stagione c’è quello dell’ex Venere Rosa Camilli, che alla fine della nona stagione aveva deciso di lasciare Milano per un periodo della sua vita. Il suo personaggio vivrà tante emozioni e colpi di scena in questa nuova stagione ed ecco le anticipazioni che la riguardano.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore che riguardano Rosa Camilli

La nuova stagione de Il paradiso delle signore è iniziata e fra i personaggi tornati a Milano c’è quello dell’ex Venere Rosa Camilli, interpretato da Nicoletta di Bisceglie. L’attrice in un’intervista ha svelato alcune anticipazioni sul suo personaggio, che in effetti alla fine dell’ultima stagione aveva deciso di andare via da Milano per prendersi un po’ di tempo.

Ora vivrà un anno molto intenso e ricco di cambiamenti e proverà nuove emozioni sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Pur essendo molto legata al Paradiso delle Signore, dove è stata una commessa per un certo periodo, la ragazza l’anno scorso ha deciso di intraprendere una nuova carriera lavorativa, quella da giornalista per l’Eco della Sera, un’opportunità offertale da Tancredi.

In questo senso, come ammette l’attrice “Rosa ha seguito un po’ più l’ambizione e un po’ meno i valori.” Poi, dopo lo scandalo dell’abito rubato a Botteri, ordito da Tancredi, l’ex Venere aveva deciso di andare via da Milano per prendersi un po’ tempo. La ragazza aveva maturato questa decisione anche dopo che la relazione con Marcello non era decollata. Nonostante un bacio fra i due, l’uomo ha deciso di rimanere accanto a Adelaide.

Rosa torna ora in città anche l’obiettivo di recuperare quel bel rapporto d’amicizia che aveva con Marcello, che l’anno scorso si è un po’ incrinato. Quanto alla scomparsa di Pietro Genuardi, che nella fiction era Armando, lo zio di Rosa e magazziniere del Paradiso delle Signore, Nicoletta racconta che si è scelto di non voler rivivere quell’emozione. “ Il nostro pubblico sa già purtroppo come sono andate le cose, e forse è anche più poetico lasciare dei puntini di sospensione: è come se, almeno in questa vita, lui potesse esserci ancora. Ed è bello pensarlo anche per noi. Quando capita di doverlo menzionare nelle scene, semplicemente raccontiamo che non è tornato.”

Insomma Rosa Camilli torna in punta di piedi a Milano ma per la ragazza si aprono tante interessanti prospettive dal punto di vista lavorativo e sentimentale in questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.