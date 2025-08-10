Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, fan delusi: ecco chi non torna

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: un personaggio tanto amato non torna. Ecco di chi si tratta.

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione de Il paradiso delle signore, la decima, e i fan non stanno più nella pelle per via di tutte le anticipazioni e gli spoiler che circolano nelle ultime settimane.

Ma c’è una brutta notizia che ha deluso i fan: un personaggio tanto amato, non torna. Questo è un duro colpo dal momento che si tratta di un protagonista della soap che ormai abbiamo imparato a conoscere e che c’è da tanti anni.

Chi non torna ne Il paradiso delle signore 10

Salvo Amato, il barista di uno dei bar più frequentati dai protagonisti de Il paradiso delle signore, è uno dei personaggi che purtroppo uscirà di scena molto presto. L’abbiamo lasciato dopo il matrimonio avuto con Elvira che era appena diventato papà.

Lui, sarà il protagonista delle prime puntate previste nel corso del mese di settembre ma andrà via da Milano per un lungo periodo. Dopo la nascita del loro bambino, i due saranno impegnati con i preparativi del battesimo. Il barista, attualmente proprietario della Caffetteria Amato, lascerà Milano ma non è chiaro per che motivo. Forse lo farà proprio insieme a Elvira e al loro bambino.

Per quanto riguarda un altro personaggio la cui presenza era in forse, lei invece rientrerà a Milano: si tratta della giornalista Rosa Camilli, pronta a tornare da Marcello Barbieri e al Paradiso. Aveva deciso di allontanarsi dopo il bacio avuto proprio con lui, per riprendersi dalla confusione che questo aveva comportato. I due si erano baciati in un momento in cui non c’era neppure la contessa: Marcello non era riuscito a trattenersi ma quel bacio aveva messo in crisi entrambi.

Rosa aveva deciso così di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna, ma per fortuna il suo era stato un allontanamento solo temporaneo. Infatti tornerà e sarà nuovamente coinvolta al centro dell’attività professionale del Paradiso Market, sempre più incentrato sui temi legati al mondo delle donne. Dimenticherà anche di aver lavorato per e con Tancredi, per cui aveva scritto diversi pezzi per la sua rivista. Archiviata quella storia e il bacio con Marcello, si immergerà in questa nuova avventura lavorativa al Paradiso.

L’addio di Salvo dal Paradiso sarà un duro colpo ma il pubblico potrà assistere al ritorno di Rosa Camilli a Milano e al Paradiso.