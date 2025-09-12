Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: arriva l’addio straziante, chi esce di scena

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: uno dei protagonisti più amati esce di scena con un addio straziante.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 10 fanno emergere qualcosa che sconvolgerà il pubblico. Uno dei protagonisti a cui probabilmente tutti si sono affezionati nel corso degli anni, uscirà di scena e lo farà con un addio straziante.

Perdere questo personaggio vuol dire perderne uno solare e allegro, capace di avere una parola buona per tutti. Proprio lui era simbolo di determinazione e di riscatto sociale, e di certo mancherà a tutti: ecco di chi si tratta.

L’addio straziante di un personaggio de Il paradiso delle signore 10

Sarà Emanuel Caserio che interpreta Salvo Amato, il barista della Caffetteria omonima, a lasciare il cast del Paradiso. Un addio straziante, quello di questo personaggio, che anche lo stesso produttore Giannandrea Pecorelli ha definito “intenso”.

Nelle prime settimane di messa in onda della soap, Salvo continuerà ad esserci, sia lui che Elvira, sua moglie, ma anche loro figlio Andrea Maria. Però, dopo un po’ deciderà di lasciare Milano proprio con la sua neo famiglia: questo perché i genitori di Elvira si intromettono troppo nella loro vita. La situazione in casa diventerà insopportabile e per tale motivo Salvo annuncerà alla moglie di aver preso una decisione: cedere la Caffetteria e prepararsi per un nuovo inizio.

Ciro Puglisi prenderà le redini della Caffetteria Amato e ricoprirà il ruolo di titolare nel corso delle puntate autunnali. Questo è tutto quello che accadrà durante e dopo l’addio di Salvo al Paradiso che nel suo discorso finale avrà modo anche di ricordare l’ex capo magazziniere del Paradiso Armando Ferraris, interpretato da Pietro Genuardi, scomparso a marzo 2025 dopo aver lottato per mesi contro una leucemia.

Quindi il suo addio sarà ulteriormente toccante. In attesa di questo episodio con l’uscita di scena di Salvo, non si possono non citare i dati registrati con la puntata di esordio del Paradiso dell’8 settembre che ha raggiunto dei risultati incredibili. L’episodio è stato visto da una media di circa 1,1 milioni di spettatori con uno share che ha raggiunto il 14,70%.

Nel corso della puntata si è raggiunto anche il 17% di share. Però, i dati sono più bassi rispetto a quelli registrati dal finale della scorsa stagione e rispetto alla soap La forza di una donna, che su Canale 5 ha registrato il 24% di share. Ma è solo l’inizio.