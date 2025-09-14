Anticipazioni Grande Fratello: tornano tre ex concorrenti, bomba clamorosa – chedonna.it

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, ma soprattutto perché alcune anticipazioni fanno chiaramente comprendere che sarà un’edizione da urlo: perché potrebbero tornare tre ex concorrenti.

Mancano pochissimo settimane al ritorno ufficiale del Grande Fratello su canale 5. A partire da lunedì 29 settembre, salvo ulteriori cambi di programmazione, Simona Ventura si metterà al timone di una nuova edizione dello storico reality Mediaset, intrattenendo il suo pubblico con delle novità davvero clamorose.

In attesa di poter vedere da vicino chi è stato scelto per questo ‘ritorno alle origini’ del Grande Fratello e, quindi, chi saranno tutti i concorrenti, stanno saltando fuori delle anticipazioni davvero clamorose. Se, ad esempio, sembrerebbe essere confermata l’assenza dello spazio social nello studio televisivo, pare che sia acclarato anche il ritorno di alcuni ex concorrenti.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, è stato Davide Maggio. Stando a quanto si legge, infatti, pare che si stia prendendo in considerazione l’idea di fare ritornare all’interno del reality tre ex protagonisti in una veste completamente nuova. Quindi, non saranno dei veri e propri concorrenti, ma ben altro: ecco cosa è stato recentemente detto.

Spuntano le prime anticipazioni sul Grande Fratello: che ruolo potrebbe avere questi 3 ex concorrenti

Fino ad ora c’è sempre stato un certo riserbo sulla nuova edizione del Grande fratello, ma adesso sembrerebbe che stiano iniziando a saltare fuori le prime anticipazioni. Seppure si sappia davvero bene poco sul cast e sugli opinionisti, Davide Maggio ha recentemente svelato un’anticipazioni che fa chiaramente comprendere quanto l’edizione del reality che inizierà a breve sarà totalmente imperdibile.

Si legge, infatti, che si stia prendendo in considerazione l’idea di far ritornare nel Grande Fratello tre ex concorrenti donne. Si tratta di una novità davvero clamorosa, che potrebbe accontentare tutti gli appassionati del reality che si chiedono che fine abbiano fatto i volti storici dello show. Quello che, però, sta incuriosendo ancora di più non è tanto il loro (presunto) ritorno nel programma che ha sancito il loro successo, ma quanto il loro ruolo.

Davide Maggio, infatti, ha parlato di una sorta di tre opinionisti fissi che potrebbero commentare le avventure degli attuali concorrenti sotto un altro occhio. Perché, sì, esprimere le proprie opinioni ed idee ne sono tutti capaci, ma spiegare le dinamiche del gioco e giustificare certi atteggiamenti e comportamenti lo può fare solo chi ha vissuto determinate situazioni. Al momento, ovviamente, non sono stati svelati i nomi di chi potrebbe rivestire questo ruolo, ma sicuro si tratterà di persone che hanno fatto la storia.