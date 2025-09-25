Anticipazioni Beautiful: arriva Deke Sharpe, ecco chi è

Una lunga storia televisiva iniziata in Italia 35 anni fa. I decenni che si sostituiscono l’uno con l’altro sembrano non scalfire un successo che sembra quasi tramandarsi di generazione in generazione.

Una storia partita negli Stati Uniti nel 1987 ed è poi arrivata in Italia nel 1990. La Rai ha scoperto la soap opera più famosa del mondo salvo non crederci più abbastanza nel 1994 quando è stata Mediaset ad acquistarne i diritti. Una scelta vincente per un prodotto capace, ancora oggi, di intrattenere quotidianamente oltre 300 milioni di persone negli oltre 100 paesi dove Beautiful viene trasmessa.

Numeri imponenti per un successo che il tempo non appare in grado di scalfire minimamente. In principio, e per migliaia di puntate, i protagonisti sono stati i ‘fantastici quattro’ Ridge, Brooke, Stephanie ed Eric. Sullo sfondo le vicende della casa di moda Forrester Creations nell’opulenta e sfarzosa Los Angeles.

In Italia le puntate trasmesse hanno superato quota 9200 nel corso delle quali la storia non ha privato il pubblico di alcuna emozione. Dal nascere di insopprimibili passioni al loro inevitabile sfiorire che, però, lungi dall’essere motivo per una comprensibile pausa di riflessione, hanno dato vita vita a nuove storie d’amore che, a turno, hanno visto protagonisti tutti i personaggi principali impegnati in una sorta di ‘gioco delle coppie’.

Amori e tradimenti, nascite e morti, hanno segnato il percorso di Beautiful. Le sorprese, però, non possono mai venir meno, anzi devono sempre essere più inaspettate ed imprevedibili. Sotto questo aspetto le puntate americane della soap più amata del mondo sono pronte a regalare al suo pubblico un’altra clamorosa novità.

Deke Sharpe, chi è il nuovo personaggio di Beautiful?

Il nuovo che ‘deve’ avanzare e ‘deve’ necessariamente sorprendere. Per gli autori di Beautiful è soltanto il lavoro quotidiano e non si impressionano quando c’è da dare una netta sterzata alla storia.

Il nuovo volto di Beautiful è Harrison Cone che negli Stati Uniti ha già esordito nella soap indossando i panni di un misterioso personaggio che ha qualcosa a che fare con ‘qualcuno’ della famiglia Forrester. Un personaggio che appare sulla scena nel ruolo di fidanzato di Remy Pryce, ex stalker di Electra Forrester.

Quanto alla spiegazione, in questo caso non originalissima, di come sia possibile che Remy Pryce sia passato dalla travolgente passione per Electra Forrester ad un amore omosessuale, è arrivata comunque puntuale da parte degli autori. L’infatuazione per Electra Forrester avrebbe permesso a Remy Pryce di nascondere il suo segreto più intimo e profondo, fino al momento in cui è arrivata la piena accettazione.

A giudizio di Christian Weissman, l’attore che interpreta Remy Pryce, la relazione con Deke Sharpe, questo è il nome del nuovo protagonista della soap, permetterà allo stesso Remy di intraprendere un cammino durante il quale dovrà dimostrare concretamente l’avvenuto cambiamento cancellando, di fatto, il recente passato comprensivo di tutti i suoi errori. Non resta quindi che attendere l’ormai prossimo arrivo di Deke Sharpe su Canale 5.