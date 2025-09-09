Anticipazioni Amici 25: svelata la data della prima puntata, allievi, professori e tutte le novità

Svelata la data della prima puntata di Amici 25 ma anche altri dettagli come chi sono gli allievi, i professori e le altre novità.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi in cui tanti ragazzi promettenti mostrano il loro talento nella danza e nel canto. Durante ogni puntata si esibiscono fra competizioni l’uno contro l’altro o sfide con allievi che cercano di “rubare” il loro posto.

Fino ad arrivare alla fase conclusiva del programma, il Serale, quando durante l’ultima puntata si scopre chi è il vincitore dell’edizione. A quanto pare manca davvero poco per la messa in onda delle nuove puntate: ecco tutti i dettagli.

Quando inizia Amici 25, chi sono gli allievi, i professori e tutte le novità

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Pugnaloni, le riprese della nuova edizione di Amici riprenderanno il 18 settembre e la puntata andrà poi in onda domenica 21 settembre. Durante lo speciale della domenica, scopriremo quali allievi prenderanno il banco nella scuola e inizieranno la loro avventura nel talent.

Ma è proprio grazie alle riprese della puntata (il 18 settembre) che potrebbero trapelare ulteriori dettagli e anticipazioni interessanti. Con molta probabilità due nomi di due allievi della classe già sono noti: sono gli ex Alessio e Dandy. I due ballerini si erano dovuti ritirare per un infortunio e potrebbero quindi far parte della classe 2025/26, come è capitato in passato a Mattia Zenzola e ad Andreas Muller.

Un’altra novità riguarda i professori: sembra abbastanza certo che non ci sarà Deborah Lettieri come insegnante di danza che dovrebbe lasciare il posto a Veronica Peparini, volto storico del talent dato che ha già ricoperto questo ruolo per anni. Per ora queste sono le anticipazioni più certe ma non si esclude che dopo il 18 e prima della messa in onda della puntata, trapeleranno altre informazioni sugli allievi che prenderanno il posto dei loro beniamini dell’anno scorso: il vincitore Trigno e i ballerini Daniele, Alessia, Chiara e Francesco.

Tutti loro dopo la fine del talent hanno spiccato il volo: Trigno fra instore e concerti; i ballerini hanno iniziato con i contratti che avevano vinto durante il programma, e magari li rivedremo anche come professionisti ad Amici, prima o poi. Insomma, questo talent si conferma sempre una certezza per quanti vogliono lavorare nel mondo della spettacolo a vario titolo. Quindi non resta che attendere almeno la registrazione e poi il 21 per scoprire di più su Amici 25.