Annuncio a sorpresa: amatissimo e discusso ex Grande fratello diventa papà

Un ex volto del Grande Fratello, amatissimo e sempre chiacchierato, avrebbe sganciato la bomba: presto diventerà papà. Ecco di chi si tratta.

Pensavate che l’autunno portasse solo foglie e malinconia? Macché: porta anche un bel colpo di scena social. Un annuncio arrivato tra una storia e l’altra, quasi per caso, ha acceso i riflettori su un ex gieffino che, dall’oggi al domani, sarebbe pronto a cambiare tutto.

Sì, un ex inquilino della casa più spiata d’Italia avrebbe annunciato che sta per diventare papà, e lo avrebbe fatto sui social in risposta a una domanda innocente. Ora il web è in fermento: chi è, cosa ha detto, cosa succederà?

L’ex gieffino che diventerà papà

L’ex gieffino che diventerà papà è Alessio Falsone. Sì, proprio l’allenatore di calcio che due anni fa è entrato nella Casa più spiata d’Italia e che il pubblico non ha certo dimenticato. Dentro il reality si era avvicinato ad Anita Olivieri: una frequentazione nata davanti alle telecamere e proseguita, per qualche mese, anche fuori. Poi, come spesso accade, la vita ha scompaginato i piani e ognuno ha preso la propria strada.

A inizio anno, Alessio ha ritrovato il sorriso accanto a Chiara, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. E fin qui, niente di strano. Ma ecco la svolta. Tutto parte da Instagram. L’ex concorrente decide di aprirsi ai fan, rispondendo alle loro curiosità. Domande su futuro, progetti, sentimenti… finché qualcuno butta lì: “Matrimonio? Figli?”. È a quel punto che scatta la notizia destinata a rimbalzare ovunque. Con la sua consueta schiettezza, Alessio spiazza tutti: ha annunciato che la sua fidanzata Chiara è incinta e che a breve diventerà padre per la prima volta.

Parole che non lasciano indifferenti, rese ancora più chiare da dettagli che, sui social, non sono passati inosservati. “C’è una novità importante da dire, che ovviamente non è il matrimonio perché non ho soldi da buttare al momento. Chiara è incinta. Siamo molto felici, va tutto bene”, ha rivelato. Un mix di ironia e sincerità che, ammettiamolo, è proprio nel suo stile. E non è finita qui: “Volevo condividerlo con voi, dato che ormai siamo all’inizio del quinto mese. È un maschietto e va tutto bene”. Insomma, il quadro sembra già nitido: tempi, umore, e perfino il fiocco azzurro.

L’ex gieffino non si è nascosto: “Sarò un padre meraviglioso? Me lo auguro. Non vi nascondo che delle ansie mi vengono. Ho delle paure, credo che sia lecito”. Una confessione onesta, che molti hanno trovato tenerissima.