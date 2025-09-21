Altro che balsami e maschere, da quando mangio questi cibi ho i capelli più morbidi della seta: mi ringrazierai – chedonna.it

Per avere capelli morbidissimi, non usare balsami e maschere ma mangia questi cibi: vedrai che differenza.

Quante volte, convinti dalle pubblicità in TV o da ciò che vediamo sui social, acquistiamo tanti prodotti per la cura dei capelli? Maschere, balsami, spray e shampoo e chi più ne ha, più ne metta. Ma la salute della nostra chioma non passa solo attraverso questi prodotti.

Infatti, ogni fibra capillare ha bisogno di vitamine, minerali e proteine per crescere e irrobustirsi mentre antiossidanti e acidi grassi proteggono il follicolo e mantengono il cuoio capelluto in condizioni ottimali. Possiamo dare tutto questo ai nostri capelli, quindi, optando per una dieta varia e ricca di nutrienti mirati. Ed ecco i cibi che dovresti mangiare per avere capelli più morbidi.

I cibi da mangiare per avere capelli morbidi come seta

Alcuni cibi possono davvero rendere i nostri capelli più belli, più morbidi e più sani, al pari dei prodotti “miracolosi” che osannano le pubblicità.

Fra questi, ci sono:

il salmone: è una fonte di acidi grassi omega-3 che idratano il cuoio capelluto e danno lucentezza alle fibre. Mangiare il salmone favorisce la circolazione sanguigna verso i follicoli, stimolandone l’attività e rendendo i capelli meno fragili. Il salmone contiene anche proteine e vitamina D che rendono i capelli più resistenti

le uova: sono ricche di biotina, una vitamina del gruppo B conosciuta anche come vitamina H, e sostengono la produzione di cheratina, la proteina strutturale dei capelli. Consumare regolarmente uova significa rinforzare la fibra capillare, contrastare la caduta e migliorarne la crescita. Zinco e selenio, anch’essi contenuti nelle uova, proteggono il bulbo dallo stress ossidativo

gli spinaci: forniscono ferro, vitamina A, vitamina C, tutti nutrienti che stimolano la produzione di sebo che serve ad idratare il cuoio capelluto. Il ferro rende i capelli più forti e evita la caduta precoce

la frutta secca: mandorle, noci e nocciole sono ricche di vitamina E, antiossidante che migliora la microcircolazione e favorisce la crescita di capelli forti e lucenti. La frutta secca fornisce anche zinco che è fondamentale per il ciclo di rinnovamento cellulare dei follicoli, e acidi grassi insaturi che rafforzano la struttura del capello

i legumi: sono una fonte eccellente di proteine vegetali, ferro e zinco. Questi nutrienti supportano la sintesi di cheratina, che dà struttura alla fibra capillare e promuovono la rigenerazione dei tessuti del cuoio capelluto

Tutti questi alimenti, dunque, favoriscono la crescita sana e robusta dei capelli permettendo alla nostra chioma di essere morbida e splendente.