A Pasqua hai esagerato? Rimettiti in forma in 3 giorni, parola di esperto!

Andiamo a vedere come possiamo perdere velocemente quello che abbiamo preso nei due giorni di totale relax di Pasqua e Pasquetta.

Le feste sono terminate da poco ma a brevissimo ci troviamo davanti a noi un altro ponte! Sembra incredibile ma quest’anno ci sono festività una dietro l’altra. Ecco per quale motivo è giusto per un paio di giorni cercare di perdere tutto quello che abbiamo mangiato in modo rilassato e senza pensare trascorrendo solamente momenti di piacere.

Quindi, oggi, vi vogliamo indicare come fare un po’ di detox solo per tre giorni. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere di che cosa si tratta e perché no, mettiamoci anche all’opera! Siamo certi che noterai una differenza.

Come perdere peso senza sforzi dopo Pasqua

Sappiamo molto bene che con l’arrivo delle feste ci lasciando andare alle chiacchiere e al buon cibo in compagnia, com’è giusto che sia. In tutti gli altri periodi dell’anno facciamo attenzione ma quando è il momento di una particolare festività è giusto lasciarsi andare. Però i giorni successivi dobbiamo fare in modo di tornare alla normalità.

Quest’anno è un po’ complicato, ma non impossibile, perché ci sono molte feste una vicina all’altra con ponti sempre nel fine settima e questo ci lascia cadere maggiormente in tentazione. Ma ricordiamoci che la bella stagione ci permette di fare attività fisica all’aperto, quindi che cosa c’è di meglio? Una bella passeggiata al tramonto, o alla mattina presto, ci aiuta a stare bene e a perdere anche qualche cosa di troppo che abbiamo mangiato.

Cerchiamo anche di far tornare la nostra alimentazione in un regime alimentare equilibrato. Vi mostriamo un esempio molto semplice da seguire. La mattina per Colazione mangiamo uno yogurt bianco, o una tazza di latte scremato con un frutto a piacere ed un caffé. Come Spuntino per la mattina preferiamo una manciata di frutta fresca che accelera il nostro metabolismo.

Siamo giunto al Pranzo. Ottima come soluzione una porzione di carne bianca ed una abbondante di verdure cotte e verdi. Ad esempio scarole, bietole, spinaci o broccoli. Aggiungiamo un panino integrale. Per quanto riguarda il condimento solamente olio extravergine di oliva. Arriviamo allo Spuntino del pomeriggio. Ottima un vasetto i yogurt.

E per finire la giornata scegliamo del pesce azzurro magro, come spigola, sogliola, alici o orata con una abbondante porzione di verdure. Mangiamo sempre un panino integrale. Importantissimo poi utilizzare poco sale, ma possiamo sbizzarrirci con limone e spezie di ogni tipo. In pochi giorni perderai tutto il gonfiore e tornerai perfettamente nel tuo peso di prima delle vacanze.