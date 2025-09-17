8 accessori da acquistare subito per avere una casa (veramente) in ordine – chedonna.it

Quando la casa è un caos di oggetti, vestiti e cianfrusaglie, bisogna procurarsi questi 8 accessori per creare subito ordine.

In casa, si sa, durante gli anni si possono accumulare oggetti, vestiti, accessori e cianfrusaglie che si accumulano su scrivanie, tavoli, sedie e dentro i mobili. Mantenere l’ordine nella propria abitazione però è quantomai importante prima di tutto perché dona alla casa un’aria meno trascurata.

In secondo luogo le superfici libere da ingombri sono anche più veloci e facili da pulire. Per questo per mantenere l’ordine in casa si possono acquistare 8 accessori essenziali. Ecco quali sono.

8 accessori per avere ordine in casa

Avere ordine in casa è prioritario per poter svolgere più facilmente le faccende domestiche ma anche per aumentare il senso di benessere ed armonia. E così, per organizzare al meglio vestiti, accessori, oggetti vari, si possono utilizzare questi 8 accessori.

Scatole: fondamentali per svolgere decluttering periodico mettendoci dentro le cose che si usano solo qualche volta o più spesso. Qui dentro si possono ubicare tutte le cose superflue per evitare di vederle in giro. Esistono in vari materiali ma quelle in corda intrecciata sono molto eleganti anche da tenere in un angolo della casa. Contenitori per l’ingresso: fungono da svuota tasche in cui metterci dentro chiavi, monete e piccoli oggetti evitando che si accumulino sulle superfici. Esistono in varie forme, dimensioni e materiali. Consolle salvaspazio: ideali per ottimizzare gli spazi in maniera funzionale e bella da vedere. Oltre a riempirle, si possono posizionare oggetti anche sulla superficie superiore per personalizzarle. Pouf e panche contenitori: sono belle da vedere e funzionali. Oltre a contenere oggetti, possono fungere da sedute per ospiti in più. Esistono vari modelli per adattarsi agli ambienti in maniera elegante e cool. Ceste: sono delle alternative alle scatole per metterci dentro ad esempio delle riviste oppure oggetti vari se munite di coperchio. Organizer per la cucina: questo ambiente di casa è spesso il più confuso per via dei vari oggetti che si accumulano qui, per questo si possono usare vari oggetti per mantenere l’ordine come il dosatore per sapone con vano porta spugna, vasetti coordinati, porta pentole, portaposate, la lavagnetta magnetica per appuntare tutto senza spargere post it in casa. Mobili e organizer per il bagno: anche qui bisogna mantenere l’ordine e per farlo si possono posizionare vari oggetti come un portasciugamani, dei box organizer per organizzare trucchi e prodotti da bagno, il porta carta igienica. Organizer per l’armadio: anche l’armadio può essere un caos. Per avere ordine al mattino quando ci si veste, si possono posizionare qui dentro degli organizer, ad esempio per la biancheria o per gli accessori, e appendini per organizzare tipologie di indumenti.

Insomma, procurarsi questi 8 accessori può fare la differenza per aumentare il senso di ordine in casa.