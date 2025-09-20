5 tagli per capelli medi che andranno di tendenza in questo autunno: sembrerai subito più giovane – chedonna.it

Sta per iniziare l’autunno e in questa stagione in tante decidono di cambiare look dei capelli. Ecco allora 5 tagli medi che saranno di super tendenza, e che fanno sentire più giovani.

L’estate sta per finire e, dopo aver messo sotto stress i capelli con sabbia, salsedine, vento e sole, è bello prendersi cura di loro in vista dell’autunno, magari andando dal parrucchiere a farli sfoltire un po’. In questo modo si darà loro nuova forza ma non solo… Chi è attento alle tendenze può approfittare di un appuntamento dal parrucchiere per provare un nuovo taglio.

In questo autunno, in particolare, andranno di moda 5 tagli per capelli medi che faranno sembrare anche più giovani. Infatti, si sa, che questa lunghezza di capelli è molto portabile sia per chi è giovane anagraficamente sia per chi è avanti con l’età. Ecco allora le migliori ispirazioni e i vantaggi di questi tagli.

I 5 tagli di capelli medi di moda questo autunno

Chi ha sempre avuto i capelli molto lunghi, può sperimentare in questo autunno un cambio di look molto alla moda. Infatti, tra le tendenze hair di questo momento ci sono 5 tagli medi molto cool. E si sa che questa lunghezza di capelli esprime il perfetto equilibrio tra femminilità, versatilità e comodità.

Inoltre stanno bene a tutte, a tutte le età. Con la giusta scalatura si possono addolcire anche i lineamenti più marcati e dare carattere e personalità al proprio viso. Non solo ma questi tagli donano un aspetto più luminoso al volto, facendo sembrare più giovani. Sono tali pratici e versatili da tenere lisci o anche ondulati e mossi. Si prestano poi anche ad acconciature veloci come una coda e uno chignon basso.

Insomma, in base al proprio look o alle proprie esigenze, sarà possibile portarli un po’ come si desiderano. Il tutto essendo più pratici e facili da gestire rispetto ai capelli molto lunghi o molto corti. Sono ideali per chi ama sempre cambiare e dunque in questo autunno ci sono 5 tagli medi di tendenza, per copiare anche le star di Hollywood che sono sempre avanti in quanto a tendenze.

I tagli medi in questione sono:

Scalato liscio con riga centrale : i capelli scalati sono sempre di gran moda e si possono portare con la riga centrale per un maggiore ordine.

: i capelli scalati sono sempre di gran moda e si possono portare con la riga centrale per un maggiore ordine. Scalati con frangia piena : la frangia piena è molto di tendenza da anni ed anche questo autunno lo sarà.

: la frangia piena è molto di tendenza da anni ed anche questo autunno lo sarà. Con onda laterale leggermente spettinata : questo taglio, leggermente ondulato, è molto sexy e naturale, portabile in ogni occasione della giornata.

: questo taglio, leggermente ondulato, è molto sexy e naturale, portabile in ogni occasione della giornata. In versione caschetto stratificato con frangia spettinata : questo taglio permette anche alle donne sempre in movimento di avere un taglio pratico perché con la frangia spettinata il look è cool ma non impostato.

: questo taglio permette anche alle donne sempre in movimento di avere un taglio pratico perché con la frangia spettinata il look è cool ma non impostato. In versione caschetto ondulato con frangia a tendina: la frangia a tendina è molto di tendenza, ideale anche per chi non è più giovanissima e non si vede più bene con la classica frangia.

Insomma, questi 5 tagli medi sono davvero di tendenza questo autunno, faranno sembrare più giovani, fashion e alla moda.