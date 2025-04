5 segreti beauty casalinghi che le estetiste non vogliono rivelarti (ma funzionano davvero)

Migliorare il proprio aspetto è possibile anche in casa senza rivolgersi ai professionisti della bellezza: questi sono i segreti del mestiere che non ti dicono.

Da tempo immemore migliorare la propria bellezza e preservarla immutata nel tempo sono dei desideri che accomunano moltissime persone. I tantissimi studi nel settore continuano a dimostrare che questo obiettivo può essere raggiunto soltanto prendendosi cura quotidianamente e ad ogni età del proprio aspetto.

Estetica ma anche salute, che passa attraverso il viso innanzitutto. La pelle in quest’area diventa il manifesto della propria età, ma anche delle attenzioni che nel corso degli anni le sono state riservate. Per raggiungere un ideale di freschezza e gioventù eterna, si è portati oggi a rincorrere le più varie soluzioni, che promettono risultati miracolosi.

I prodotti di skincare e il make-up forniscono un approccio più leggero e meno invasivo, che consente di migliorare visibilmente il proprio look in modo non permanente. La ricerca della gioventù eterna può sfociare anche nei trattamenti estetici all’avanguardia o nella chirurgia. Invasivi e molto costosi, potrebbero tuttavia non consentire di raggiungere gli effetti desiderati.

Anche i professionisti della bellezza infatti, custodiscono i loro “segreti professionali” che difficilmente rivelano. Alcune verità in merito potrebbero essere sorprendenti per chi non lavora nel settore e serviranno ad aprire gli occhi al fine di sfatare qualche mito.

Le verità dei professionisti della bellezza che tutti dovrebbero conoscere

Il beauty è un settore in continuo aggiornamento e sempre più ampio ed ogni anno si assiste ad un’evoluzione inarrestabile. Stare al passo può essere molto difficile, soprattutto quando si viene allettati da promesse di bellezza eterna. É il momento di minare qualche certezza e diventare più consapevoli di ciò che realmente possiamo fare anche in prima persona per migliorare.

Uno dei segreti più importanti della bellezza è l’idratazione. I trattamenti estetici possono essere facilmente sostituiti da una corretta beauty routine giornaliera, mirata a mantenere la pelle nutrita, elastica e luminosa. Le creme idratanti da giorno e da notte possono andare incontro ad ogni esigenza, ma è essenziale non trascurare un’alimentazione equilibrata. Bere molta acqua è indispensabile.

Con l’arrivo della bella stagione il tema dell’esposizione ai raggi solari merita un’attenzione in più. Si possono spendere centinaia di euro in trattamenti di ultima generazione, ma proteggere la pelle durante tutto l’anno consentirà di rallentare la comparsa di rughe, macchie solari e segni dell’età.

É il caso di concentrarsi sul reale rapporto tra qualità e prezzo in ambito beauty. Troppo spesso si viaggia sulla convinzione che un prodotto molto costoso sia anche più efficace. Niente di più sbagliato, considerando che ciò che ne fa aumentare il prezzo è quasi sempre il marchio. Il segreto dunque, è valutare principalmente gli ingredienti contenuti e la compatibilità con la propria pelle.

Le promesse di bellezza spesso si rivelano false a causa dell’enorme vastità di problemi estetici. Prendere tutto per buono non è l’approccio giusto: i professionisti dovrebbero valutare un trattamento adeguato in base alle necessità personali. Non è vero dunque, che una procedura può portare benefici in generale e agire su tutti nello stesso modo.

Infine, un focus anche sulla chirurgia estetica. Il botulino è tra gli interventi più richiesti per contrastare l’avanzare degli anni, con l’idea che questo possa compiere delle vere e proprie “magie”. La realtà è che, più che cancellare le rughe, il botulino agisce come prevenzione delle stesse. Per rimpolpare ed appianare saranno necessari ulteriori trattamenti, impegnativi anche per il portafoglio.