4 Hotel, dove si trovano i ristoranti stellati di Bruno Barbieri

Dove si trovano i ristoranti stellati di Bruno Barbieri, chef e conduttore di 4 Hotel? Cosa c’è da sapere sul suo conto.

Bruno Barbieri è uno dei volti di punta di Sky e Tv8 dato che conduce “4 Hotel” ed è il giudice di “MasterChef Italia”. Prima di darsi alla televisione come conduttore, era uno chef e ha lavorato, gestito e aperto molti locali durante la sua carriera.

In questo modo ha conquistato ben 7 stelle Michelin, riconoscimento molto ambito dagli chef di tutto il mondo. Lui stesso ha dichiarato che la sua carriera è stata ricca di soddisfazioni e riconoscimenti tanto da aver ricevuto, appunto, ben 7 stelle Michelin nel corso di 40 anni. Ma sai dove si trovano i suoi ristoranti?

Dove si trovano i ristoranti di Bruno Barbieri?

A differenza dei suoi colleghi giudici di Masterchef (Bastianich, Cracco, Locatelli e Cannavacciuolo), Barbieri è l’unico chef a non possedere un ristorante. Infatti ha “solo” lavorato, gestito e aperto molti locali.

Ha iniziato la sua avventura nel mondo della cucina a Milano Marittima (presso il ristorante Zì Teresa) e poi si è imbarcato su una nave da crociera imparando il mestiere come terzo cuoco di bordo. Successivamente ha lavorato prima nella Locanda Solarola, a Castelguelfo, dove ha ottenuto due stelle Michelin, e poi nelle cucine del Trigabolo, ad Argenta, in provincia di Ferrara, conquistando altre due stelle Michelin.

Con l’aiuto del collega Igles Corelli, ha ideato dei piatti diventati famosi in tutta Europa. A La Grotta di Brisighella ha conquistato un’altra stella, e poi ha deciso di aprire il suo primo ristorante, l’Arquade. Nei quasi dieci anni di gestione, è riuscito a conquistare tre Forchette del Gambero Rosso e altre due stelle Michelin. Le stelle in genere vengono assegnate al ristorante e non allo chef ma in questo caso Barbieri ha un piccolo record.

Ma la carriera di Barbieri nel mondo della cucina, prima di darsi alla TV, non finisce qui: ha aperto e ceduto il Cotidie a Londra nel 2012 e dopo ha ceduto anche il ristorante Fourghetti, che aveva aperto a Bologna nel 2016. Da allora si è solo dedicato alla TV, alla realizzazione di ricette sui social network, ma soprattutto a scrivere libri di cucina.

In ogni caso, anche se lui stesso ha dichiarato di essere “una persona che la sera va a dormire felice”, non è escluso che prima o poi Barbieri torni a fare ristorazione.

