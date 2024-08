Oroscopo: i segni più fortunati del week-end

Questo week-end, alcuni segni sono pronti a vivere momenti unici in amore. Le stelle promettono opportunità romantiche e sorprese.

La vita quotidiana è spesso frenetica e non è raro sperare in buone notizie, cercandole anche tra l’oroscopo della settimana. Lavoro, salute, fortuna e amore: in quest’ultimo soprattutto si ripongono speranze, perché resta una delle esperienze più affascinanti della vita. C’è chi ci crede e c’è chi no ma, attraverso pianeti e stelle, l’oroscopo ci offre comunque degli spunti di riflessione su noi stessi e le nostre relazioni dandoci, a volte, un indizio in più sulla strada da prendere.

Che tu sia un pragmatista del cuore, un semplice curioso o un romantico, potrebbe interessarti sapere cosa le stelle hanno in serbo per te in amore, nei prossimi giorni. Scopriamo l’oroscopo della settimana, in special modo i segni più fortunati del week-end con un cammino sentimentale illuminato.

Oroscopo Vergine: l’amore nel week-end

È iniziata la stagione della Vergine e davvero in grande stile! Si tratta, infatti, di uno dei segni zodiacali, senza alcun dubbio, più fortunati in amore nella settimana che va dal 26 agosto all’1 settembre 2024. Le stelle vi porteranno diverse novità in campo affettivo. Se siete già in coppia, il romanticismo sarà protagonista così come la vostra complicità.

Per chi, invece, non ha ancora una dolce metà, bé… nulla di cui preoccuparvi, perché sembra proprio che avrete la possibilità di fare nuovi entusiasmanti incontri a breve! Fatevi, quindi, belle e uscite, perché è proprio questo il momento giusto!

Il merito sarà di un Giove armonico che potrebbe far venire voglia, addirittura, di allargare la famiglia. Dolcezza e serenità saranno, quindi, le vostre compagne nei giorni a venire. Preparatevi a splendere! Per quanto riguarda lavoro e soldi, cercate di non strafare e liberare la mente, senza preoccuparvi eccessivamente di risparmiare: ci saranno tempi migliori.

Ariete, l’oroscopo dei segni più fortunati in amore

L’Ariete, oltre a essere uno dei segni zodiacali più forti emotivamente, è anche uno di quelli che avrà più fortuna in amore e tutto ciò grazie a Marte. Potrete, infatti, dedicarvi a nuovi progetti con determinazione ma, soprattutto, sembra proprio che vivrete dei momenti di passione travolgente.

In special modo, tenetevi pronte per il week-end in cui la vostra sfera sentimentale sarà più pepata del solito! Grazie anche a Venere, sarete dinamiche, con la voglia di fare nuove conoscenze e con un cielo assolutamente ricco di sorprese ed emozioni.

Parlando di lavoro e soldi, invece, ci sono delle idee che non aspettano altro di essere realizzate. Il tutto, ovviamente, collegato all’aspetto monetario che, sebbene non sia attualmente dei migliori, lo sarà – senza dubbio – nel prossimo futuro.

Leone: amore, lavoro e soldi

A chiudere la top three dell’amore è il Leone, che è stato uno dei segni top di luglio. Con il suo fascino incontrollabile, è davvero difficile resistergli.

Da single avrete la possibilità di fare incontri molto più che interessanti, quindi occhio ai giorni del week-end ma, più in generale, a tutta la settimana dal 26 agosto all’1 settembre. Se siete già in coppia, invece, vivrete giornate di una passione ritrovata. Ad aiutarvi c’è il Sole, fonte di energia e donatore di carisma davvero inestimabile.

Infine, per il lavoro è un ottimo periodo: sarete molto soddisfatti di voi stessi per la strada intrapresa e la nota positiva è che saprete curare al meglio anche le vostre finanze. Inoltre, dovrebbe essere in arrivo un rimborso di qualche tipo.