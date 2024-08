Aumento di peso in estate: perché si ingrassa e come evitarlo

L’aumento di peso in estate sembra essere, per tanti, una costante veramente difficile da controllare e anche significativa.

Se ingrassare non rende felice nessuno, è chiaro che nel periodo estivo, quando spesso ci si trova con meno indumenti e quindi più esposti e talvolta in costume, non c’è ovviamente alcun beneficio nel vedere qualche chiletto di troppo spuntare sui fianchi o nei punti critici.

Verrebbe da immaginare che la cosa sia legata a un’alimentazione diversa, al cambiamento e quindi al relax. Si cena spesso fuori, magari con qualche prelibatezza locale, un drink aggiuntivo ed è facile spiegare l’effetto. Ma chi invece continua a mantenere le stesse abitudini, come fa ad ingrassare?

Perché si ingrassa in estate: c’è un motivo specifico

Non è un’illusione o qualcosa di strano. Di fatto è tutto vero e c’è un motivo specifico che viene chiarito a livello scientifico quindi senza supposizioni che non hanno fondamento. Il tutto sembra infatti regolato in base al metabolismo.

Il caldo fa ingrassare perché in questo periodo dell’anno quindi quando le temperature sono in aumento, si verifica anche una variazione del metabolismo basale. L’ipotalamo induce una regressione, si abbassa il quantitativo di calorie bruciate e, di conseguenza, si “consuma” meno del solito. Quelli che vengono trasformati in grassi e quindi adiposità, ovvero prodotti specifici come i carboidrati, sono ben più incidenti in questo periodo dell’anno.

Si può arrivare a una compromissione tra i 3 e i 5 chili in pochi mesi, pur mantenendo le medesime abitudini. Per questo motivo i medici invitano a fare attenzione, senza mangiare alimenti pesanti che sono poco indicati con il caldo e che potrebbero portare anche una maggiorazione di peso ben più importante. Senza contare poi l’importanza dell’attività fisica che risulta essere veramente determinante per bilanciare i grassi introdotti.

Questo non vuol dire fare un’alimentazione restrittiva e non godersi amici e famiglia, qualche cena fuori o un aperitivo in compagnia. Tuttavia è giusto comprendere che non si può pensare di variare totalmente la propria alimentazione, tutti i giorni per settimane e restare illesi. Per contrare e quindi accelerare il metabolismo bisogna bere tanto e fare sport, anche se leggero, di buon mattino o la sera quando l’aria è più fresca.

Da prediligere a tavola verdure, frutta di stagione, pesce, limitando tutto ciò che è pesante come fritture, prodotti confezionati, carboidrati a volontà. Meglio mangiare pesce fresco, soprattutto se azzurro, verdure come spinaci, cavoli, insalata, come frutta invece more, mirtilli, lamponi, ciliegie, pesche, pere, angurie e fragole.