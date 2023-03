Non sai come gestire i capelli? Ecco alcune dritte che ti cambieranno la vita

Scopri come gestire al meglio i tuoi ricci. Con queste dritte il risultato sarà davvero perfetto.

Avere i capelli ricci può essere sia una fortuna che una tragedia. E tutto dipende da come li tratti ogni giorno. Se dei riccioli morbidi e fluenti sono da sempre sinonimo di bellezza è anche vero, infatti, che questi richiedono diverse attenzioni senza le quali non è possibile poterne godere a pieno. Se ti rivedi in quest’ultima situazione, sarai felice di sapere che con dei semplici trucchi potrai cambiare definitivamente le cose.

E tutto ottenendo dei riccioli semplicemente perfetti ed in grado di farti sentire sempre più bella. Dopo aver visto come rendere i ricci più belli con l’aiuto dell’avocado, ecco quindi i trucchi che ti cambieranno in meglio la vita.

Riccioli perfetti? Sì, ma solo se segui queste dritte

Da oggi, vantare dei capelli ricci che siano anche morbidi, super idratati e bellissimi da vedere sarà più facile di quanto immagini. Per riuscirci ti basta infatti prendertene cura come tuo solito ma con l’aggiunta di alcune semplici dritti. Si tratta per lo più di qualche trucco che messo in pratica al momento giusto può cambiare le cose in meglio. Scopriamo, quindi, quali sono i trucchi per capelli ricci dei quali non potrai più fare a meno.

Districarli sempre con le dita

Ebbene sì. Per quanto sia utile saper scegliere il giusto pettine o la spazzola più adatta, la verità è che i riccioli si “pettinano” meglio con le dita. In questo modo, infatti, eviti di spezzarli e di renderli più fragili. E tutto seguendo anche la loro forma naturale. Un modo come un altro per godere a pieno di capelli sempre più belli e che per questo non potrai che amare.

Non dimenticare mai il balsamo

Questo particolare prodotto, noto anche come condizionatore, è indispensabile per garantirti una chioma che sia anche morbida e idratata. Per quanto possa appesantire appena la chioma (cosa che non avviene se si usa per bene e nelle giuste quantità), questo prodotto si rivela particolarmente indicato per eliminare il crespo dai capelli. Cosa che li aiuterà a mantenersi al meglio.

Asciuga i capelli con un panno in microfibra

Se non lo sai ancora, un panno in microfibra aiuta a trattenere più acqua rispetto a quello in spugna. Prima di usare il phon, quindi, prendi questa semplice abitudine. I capelli manterranno più facilmente la giusta idratazione e il risultato sarà quello di riccioli più morbidi e piacevoli da vedere oltre che semplici da trattare.

Usa sempre il diffusore

Se non lo fai già, dovresti usare il diffusore per capelli. Questo strumento è infatti pensato e ideato proprio per i capelli ricci. Grazie alla giusta distribuzione del calore rende infatti i ricci meno aridi e aiuta a dar loro una forma che sia naturale e semplice da mantenere.

Queste cinque regole, se seguite quotidianamente ti aiuterà a godere a pieno di riccioli che non potrai che amare e che ti piacerà ammirare ogni giorno. Riccioli che appariranno più sani e naturali. E tutto senza fatica.