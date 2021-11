Mordersi le labbra: le astuzie top per eliminare questa cattiva abitudine

By

Mordersi le labbra: ecco alcune astuzie formidabili per eliminare questa pessima abitudine. In poco tempo recupererai l’aspetto migliore delle tue labbra, fidati di noi!

Ogni giorno si compiono movimenti più o meno involontari. A molti capita di strizzare ripetutamente gli occhi, di aggrottare la fronte, di mordicchiare le unghie e così via. Spesso, si tratta di veri e propri tic nervosi, che sono contrazioni rapide, ripetitive e involontarie di un gruppo di muscoli.

In alcune cattive abitudini si riflette tutto lo stress accumulato. E’ quasi come se il corpo avesse bisogno di una valvola di sfogo. Sarà capitato anche a te, almeno una volta, di dare dei morsi alle labbra per il troppo nervosismo.

Finché si tratta di un episodio sporadico, non c’è nulla di cui preoccuparsi. La situazione però si complica quando il mordicchiarsi le labbra diventa un’azione reiterata. Nei casi più gravi, la bocca può sanguinare o, addirittura, presentare cicatrici profonde e doloranti.

Se vuoi davvero perdere questa cattiva abitudine, per prima cosa devi riflettere su quanto sia radicata. Soltanto così potrai scegliere la strategia d’intervento più efficace. Se mordi le labbra senza più alcun controllo, allora hai bisogno dell’aiuto di un medico e di uno psicoterapeuta.

Se, invece, il tuo è un ‘vizio’ sporadico, allora puoi provare a correggerlo con alcune semplici tecniche, specifiche per eliminare le abitudini più radicate. Ma puoi tentare di risolvere anche con alcune piccole furbizie. Vediamo insieme quali sono e come possono dare risultati soddisfacenti.

Mordersi le labbra: le astuzie per smettere in poco tempo!

Mordersi le labbra non sarà più un problema con queste piccole e semplici astuzie. Se le provi, in poco tempo dirai addio alla tua brutta abitudine. Le elenchiamo tutte di seguito, prendi subito nota!

LEGGI ANCHE –> Tutti se lo chiedono, ma quasi nessuno ha la risposta. Ecco la strana curiosità bocca-lingua

Prevedi i morsi – Devi fermarti sempre un attimo prima che i denti afferrino le labbra. Facci caso: tendi a morderti le labbra soprattutto quando sei preoccupata oppure vivi una situazione di forte stress. L’ansia non gioca a tuo favore; ma ricorda che è sempre preceduta da segnali precisi quali rossore, sudorazione, battito cardiaco accelerato etc. Quando avverti uno di questi sintomi, sii pronta a gestirlo bene e a non morderti le labbra; Prova la tecnica della reazione concorrente – E’ semplicissimo: devi fare qualcosa che ti impedisca di mordere la labbra. Puoi stringere una matita tra i denti, cantare, respirare a bocca aperta, leggere ad alta voce etc. In altre parole devi compiere delle attività sostitutive alla tua cattiva abitudine che, via via, dovrai abbandonare. Anche masticare un chewing gum può aiutarti moltissimo; Usa un burrocacao sgradevole – Stendere sulle labbra un prodotto dal sapore più forte o, comunque, poco piacevole, può farti ricordare di non mordere le labbra. Ti suggeriamo di provare con un balsamo al mentolo. Applicane una piccola quantità appena sotto il naso e le tue labbra saranno salve! Il consiglio in più: chiedi al dentista se di notte puoi usare un paradenti; Controlla i denti – Lo specialista saprà senz’altro dirti se sono male allineati oppure no. Nel caso in cui lo fossero, il mordicchiare continuamente le labbra potrebbe essere interpretato come una reazione inconscia dell’organismo nel tentativo riallinearli; Chiedi aiuto al tuo medico – Se le tue labbra sono malconce, con segni profondi dovuti ai morsi, allora il medico ti prescriverà un prodotto cicatrizzante per guarirle subito. Se, invece, mordi le labbra per l’ansia oppure per un grave disturbo compulsivo, allora devi rivolgerti per forza ad uno pscicoterapeuta.

Se hai la pessima abitudine di dare dei morsi continui alle tue labbra, ora sai come fare per smettere definitivamente. Servono pazienza, costanza e tanta buona volontà! All’inizio sarà un po’ dura, perché non riuscirai a smettere drasticamente.

I buoni risultati arriveranno progressivamente e stai pur certa che saranno duraturi. Ritroverai finalmente l’aspetto migliore delle tua labbra e ti sentirai più bella e sicura.