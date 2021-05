La pulizia del viso in 7 passaggi che nessuno ti aveva mai consigliato!

Una pulizia del viso completa e completamente casalinga in 6 fondamentali passaggi che ti regaleranno una pelle nuova!

La pulizia del viso resta uno dei passaggi fondamentali per avere una bella pelle, questo dopo la protezione solare che come abbiamo sempre sostenuto, resta la più importanti delle armi contro l’azione del tempo e dei radicali liberi.

Seguendo questi 7 passaggi che vi stiamo per consigliare potrete pulire il viso in profondità e il risultato non sarà da meno di quello ottenuto in una seduta di pulizia del viso professionale. La differenza principale sarà nei costi che nel trattamento casalingo si ridurranno in modo vertiginoso.

Pulizia del viso completa: i 7 passaggi fondamentali che forse non conosci per ritrovare una pelle perfetta!

La pulizia del viso completa andrebbe eseguita almeno due volte al mese, questo per avere sempre un’epidermide pulita in profondità e recettiva a tutti i trattamenti di bellezza che applichiamo ogni giorno durante la normale beauty routine.

Per poter effettuare una pulizia completa del viso, sarà piacevole e necessario seguire 7 passaggi fondamentali che regaleranno all’epidermide freschezza, purificazione e la renderanno incredibilmente liscia e vellutata.

1- La detersione

La detersione del viso è fondamentale per affrontare un trattamento di pulizia profonda. Per questo sarà necessario struccare occhi, viso e labbra con un’acqua micellare delicata e con uno struccante bifasico per rimuovere il trucco più tenace e applicare sulla pelle un buon latte detergente da massaggiare sul viso e da risciacquare con acqua tiepida.

2- Il bagno di vapore

Dopo aver deterso la pelle, si potrà regalare al viso un bagno di vapore che potrà essere eseguito facilmente con un vaporizzatore facciale, acquistabile a poche decine di euro anche on line o ricorrendo alla buona e vecchia pentola di acqua bollente sopra la quale porre il viso con la testa ricoperta da un telo di spugna o di cotone.

Il bagno di vapore dovrà durare da un minimo di 10 ad un massimo di 15 minuti. Se si ha una pelle particolarmente delicata e colpita da couperose, è sconsigliato sottoporre il viso ad un bagno di vapore.

3- L’esfoliazione

Dopo il bagno di vapore i pori della pelle si saranno aperti e il viso sarà pronto per essere deterso in profondità con l’applicazione di uno scrub esfoliante. Questo prodotto potrà essere massaggiato delicatamente sul viso, evitando il contorno occhi, per almeno due minuti e poi risciacquato con acqua tiepida.

4- La maschera trattamento

Dopo aver esfoliato la pelle, si potrà applicare una maschera viso purificante, ottime quelle a base di argilla verde o bianca. La maschera potrà essere tenuta sul viso per circa 20 minuti fino a che non si sarà completamente asciugata e comincerà a tirare la pelle. Si potrà poi risciacquare con acqua fredda.

5- La tonificazione

Dopo aver risciacquato il viso con acqua fredda, la tonificazione continuerà con il picchiettare su viso e collo un tonico specifico per il proprio tipo di pelle, andrà benissimo anche un idrolato di fiori come l’acqua di rose.

6- L’applicazione del siero

Il siero viso è ormai un prodotto fondamentale per completare la beauty routine ed in particolare dopo una pulizia del viso profonda che rende la pelle particolarmente recettiva ai trattamenti.

7- L’idratazione

La crema idratante sarà importante per mantenere tutto il benessere ottenuto da un trattamento di bellezza completo. Potrà essere applicata su viso e collo con movimenti delicati fino a completo assorbimento.