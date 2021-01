Siete stanchi di stirare le camicie? Scoprite i trucchi infallibili per stirare senza difficoltà e in poco tempo.

La faccenda domestica che poche persone amano è quello di stirare le camicie. In linea generale stirare i capi di abbigliamento non è molto piacevole, ma non c’è scelta certo non è che si può indossare una camicia con pieghe e stropicciati. La camicia è un capo di abbigliamento che richiede maggiore attenzione e pazienza nella stiratura, certo non è proprio facile stirarle alla perfezione.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come stirare la camicia bene e senza perdere troppo tempo.

Come stirare le camicie

Non è proprio così difficile stirare una camicia, basta qualche piccolo trucchetto da seguire scopriamo quale. Innanzitutto si consiglia di stirare con un ferro da stiro dotato di vapore, inoltre c’è un ordine preciso per stirare.

Iniziate dal collo, dovete però stirare nei due versi, sia la parte davanti che dietro. Il trucco per farlo velocemente sta nel stenderlo bene con le mani e stirarlo per tutta la lunghezza, poi dovete passare il ferro da stiro nella parte sotto il collo.

Passate alle maniche poggiate una alla volta sull’asse da stiro, stendete prima con le mani e poi passate il ferro utilizzando il getto di vapore. Ricordate di rispettare la piega che corre per tutta la sua lunghezza, i polsi non devono essere abbottonati, ma aperti. Si stira facendo partendo dal basso, quindi dai polsini per poi arrivare alle ascelle. Se avete il bracciolo, uno strumento specifico per stirare le maniche farete sicuramente prima. Ricordate di stirare entrambi i lati, poi passate all’latra manica.

Adesso occupatevi del resto della camicia, anche in questo caso va stirata aperta, senza abbottonarla. La camicia dovrete tenerla aperta sull’asse da stiro, ma il trucco per stirare bene e in fretta e mettere l’attaccatura del collo sull’estremità arrotondata dell’asse da stiro. Partite dalla parte della camicia dove ci sono le asole, facendo dei movimenti mirati e decisi dal basso verso l’alto, poi procedete con l’altra parte dove stanno i bottoni. Solo quando sarà perfetta la parte davanti passate alla parte posteriore. Anche in questo caso stendete prima con le mani.

Trucchi indispensabili per facilitare la stiratura

La stiratura delle camicie si può facilitare e semplificare con dei piccoli trucchi preliminari.

Sicuramente non solo è necessario impostare il getto di vapore e la temperatura adatta alla camicia facendo attenzione ai tessuti. Leggete sempre l’etichetta collocata all’interno della camicia visto che esistono tessuti diversi.

La fase di lavaggio è fondamentale in quanto se viene posta attenzione si può ridurre il tempo di stiratura. Se lavate in lavatrice scegliete il programma più adatto, evitate temperature elevate e centrifughe a tanti giri che renderanno le camicie molto stropicciate.

Inoltre se dovete lavare necessariamente a mano, evitate di strizzare troppo con le mani perchè potrebbero formarsi troppe pieghe, che richiederanno olio di gomito e molto tempo nella stiratura. Un altro semplice trucco è di stendere le camicie subito dopo il lavaggio per evitare che la permanenza a lungo nel cestello possa causare maggior numero di pieghe.

Prima di stendere sul stendibiancheria le camicie, si consiglia di sbattere energicamente per 3 volte, in questo modo eliminerete le prime pieghe. Ma se mettete in una bottiglia con spray acqua e un po’ di ammorbidente, potete vaporizzare sulla camicia appesa su una gruccia. L’ammorbidente ammorbidirà il tessuto e non si formeranno le pieghe.

Potete mettere la camicia sulla gruccia e poi metterla all’aria aperta per evitare che le mollette possano lasciare i segni!