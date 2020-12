Scopri i rituali per attirare denaro e fortuna nella tua vita

Possedere fortuna e soldi è sempre stato il desiderio di molte persone. In molti sarebbero disposti a tutto per avere queste cose, ecco come attirarli.

La vita ci potrebbe sembrare più facile se avessimo la fortuna, la salute e la ricchezza dalla nostra parte. Potremmo impegnarci molto per ottenere queste cose e comunque non trovare piena soddisfazione. Potresti non avere soldi sufficienti, ovvero la ricchezza materiale che ti garantirebbe un futuro senza pensieri e potresti non avere la fortuna di trovare l’amore della tua vita, di trovare il lavoro giusto e così via. A volte capitare al posto giusto e al momento giusto è una questione di coincidenze fortuite. Esiste un rituale che possa attirare a noi fortuna e danaro? Sembrerebbe di si, ecco quali famosi rituali abbiamo scovato per voi.

Fortuna e denaro, i rituali per attirarli nella tua vita

Come sarebbe la tua vita se avessi la fortuna di non doverti preoccupare della fine del mese? delle spese? Come sarebbe vivere nel lusso? Te lo sei mai chiesto che tipo di “Vita senza pensieri” ti piacerebbe avere? cosa cambieresti?

Sicuramente bisogna lavorare sodo se si vuole guadagnare molti soldi a meno che non si abbia la fortuna di nascere in una famiglia molto benestante e si abbia gran parte della strada spianata. Il successo in questo caso è una strada in discesa. Come potete vedere fortuna e soldi sono spesso legati. Pensate alla vincita della lotteria, questi due elementi concorrono insieme e giocano un ruolo preciso. Se desideri attrarre la fortuna perchè non provare uno dei rituali che stiamo per svelarti? Se non dovessero funzionare, tieni in mente la cosa più importante: “i soldi non sempre fanno la felicità”.

Scopri quali sono i 6 rituali che attirano fortuna secondo antiche credenze popolari:

1. Immagina il tuo futuro

Visualizza il tuo futuro, la tua casa, la tua vita lussuosa, la tua macchina, tutto in ogni singolo particolare. Questa è una tecnica antica che ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi semplicemente dichiarando i tuoi desideri all’Universo. Per aiutarti prendi un piccolo piatto, un pezzo di carta e una penna. Dividi il foglio in tanti pezzetti di carta, su ogni pezzo scrivi motivo per il quale vorresti più soldi. Quindi piega i fogli a metà e mettili sul piatto. Chiudi gli occhi e visualizza tutta la ricchezza e i desideri che vorresti si realizzassero. Prenditi il ​​tempo per concentrarti sui tuoi pensieri in modo da poter sentire l’energia che si irradia dalla tua mente.

2. Usa lo zucchero

Nel suo simbolismo, lo zucchero è associato a fortuna e prosperità. Ti basterà riempire un contenitore di vetro di zucchero e tenerlo nella tua stanza, in un luogo fresco. Ricorda di praticare la meditazione che ti aiuterà a mantenerti concentrato sulle tue aspirazioni. Se ti stressi troppo a causa dei problemi economici, rischi di danneggiare la tua salute, e questa è essenziale nella ricerca della prosperità.

3. Brucia l’incenso

Gli effetti positivi dell’incenso sulle energie negative sono note. L’incenso viene solitamente utilizzato per allontanare l’energia negativa e attirare amore e buona fortuna. Per eseguire questo rituale di purificazione, ti basterà bruciare l’incenso nella stanza in cui trascorri la maggior parte del tempo. Fallo più volte al giorno e mentre brucia visualizza i tuoi obiettivi. Ricorda che controlliamo la nostra felicità con il potere dei nostri pensieri.

4. Usa riso, pepe e candele

Per provare questo rituale dovrai trovare 2 barattoli di vetro, 2 candele, 2 manciate di riso e 7 grani di pepe. Metti il riso ed il pepe nel barattolo, quindi accendi le candele per un’ora. Questo processo sembrerebbe essere un potente rituale per rimuovere le energie negative che ostacolano i tuoi sogni. Di volta in volta cambia barattolo.

5. Usa monete

Questo antico rituale prevede di mettere delle monete dentro una ciotola rigorosamente di legno. Posiziona il contenitore in un punto visibile della tua casa. Ogni giorno, dovrai fermarti davanti alla ciotola, prendere alcune monete tra le mani ed esprimere i tuoi desideri. Chiudi gli occhi e concentrati su ogni desiderio che esprimi.

6. Strofina una lampada “magica”

Ricorderai sicuramente la leggendaria storia di Aladino che ha fatto sognare intere generazioni. Sappi che non hai bisogno del genio della lampada per realizzare tutti i tuoi desideri. Ti basteranno 7 candele dorate, un filo d’olio e dei porta candele. Questo rituale va eseguito di domenica, una sera di luna crescente. Mettete l’olio d’oliva sulle vostre candele e mettete le candele nei porta candele e accendile. Tienile accese per un’ora e concentrati sul tuo desiderio economico. Ricorda che devi crederci. La mente gioca un ruolo cruciale in questi rituali ed è grazie a lei che dipende l’ esito positivo ai tuoi desideri.