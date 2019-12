10 modi di manipolare un uomo senza che se ne renda conto

Vuoi sapere come manipolare un uomo? Ecco i 10 modi tenere il tuo uomo legato a te senza che lui ne abbia coscenza

Attualmente trovare un partner ideale è molto difficile. Con l’avvento dei siti di incontri e delle applicazioni per smartphone per incontrare una persona del sesso opposto e nelle vicinanze, le probabilità di appuntamenti sono infiniti, ma la parte più difficile in una relazione non è l’incontro ma il fatto di mantenere la persona e di mantenere un’unione sostenibile. Le donne fatali lo sanno, ci sono trucchi per manipolare il proprio uomo e tenerlo stretto, senza che lui se ne renda nemmeno conto.

10 modi insidiosi per manipolare il tuo uomo:

Sebbene l’idea di ricatto emotivo e manipolazione possa essere inquietante per alcuni di noi, anche immorale, la comunicazione tra il sesso opposto è complicata all’interno della coppia e mantenere in modo sostenibile la famiglia è parte delle nostre questioni personali. Parallelamente, riguardo alla nostra stessa immagine, proviamo come donna, a introdurre l’idea di invertire i ruoli del sesso forte e porre così fine a questo stereotipo della donna dominata dal suo partner. Ecco quali sono le armi manipolative a disposizione delle donne:

1- Sedurlo

Ciò che è più ovvio che la seduzione ha il posto di lunghe ondate di parole sui pericoli della vita quotidiana. Esci con la lingerie raffinata, metti in mostra i tuoi beni per essere al top, e digli semplicemente che lo vuoi, vedrai che poi cederà ad ogni richiesta.

2- Versare una lacrima

L’arma femminile più antica, che ti permette di uscire da situazioni delicate, rimane sicuramente la lacrima di coccodrillo. In generale, un uomo non sa come reagire di fronte a una donna che piange, proverà principalmente a fermare le lacrime, soprattutto se piangi a causa di qualcosa che ha detto, questo è il motivo per cui questo metodo risulta efficace.

3- Dai la colpa alla differenza biologica Uomo / Donna

Sentiti libera di tirare in ballo la differenza biologica tra uomini e donne. In effetti, ci sono molte differenze tra i sessi, come ad esempio le mestruazioni. Se vuoi farti perdonare un capriccio puoi sempre dare la colpa agli sbalzi ormonali e gridare a gran voce che sei una donna indisposta vedrai che ti perdonerà.

4- Prenderlo per la gola

Un proverbio cinese afferma che il percorso verso il cuore di un uomo passa attraverso il suo stomaco. Quindi mettiti ai fornelli e preparagli i suoi piatti preferiti, con un’atmosfera romantica e voilà!

5- Avere sua madre dalla tua parte

Ben lontano dalla famosa competizione matrigna / nuora, se andrai daccordo con sua madre, il tuo uomo non dovrà stare tra l’incudine ed il martello e contendersi le due donne più importanti della sua vita. La maggior parte degli uomini, anche se non sono vicini alla madre, pensano alle parole della madre prima di agire.

6- Gioca sulla solitudine

Quando non vuole saperne di accompagnarti a fare shopping, insisti sul fatto che senza di lui la tua sicurezza è a rischio, sia per il traffico che per la popolazione e che non è bene uscire da sola. Il suo lato protettivo emergerà e ti accompagnerà.

7- Gonfia il suo ego

Usa l’adulazione a suo vantaggio, complimentati con le sue reazioni, con il suo modo di trattarti, con tutto ciò che gonfia il suo ego e gli consente di mantenere la sua autostima. Sarà più conciliante con te perché vedrà attraverso le tue parole e i tuoi occhi quanto lo ammiri.

8- Dagli ragione

Fagli credere che ha sempre ragione, ad esempio se gli compri una maglietta nuova e non gli piace il colore, digli che ha sicuramente ragione, che a guardarla meglio il colore non è il massimo e che l’hai acquistata solo perchè non sembrava male indossata dal tuo collega di ufficio questa tonalità. La maglietta sarà indossata il giorno dopo, di sicuro!

9- Digli che l’hai fatto per lui e solo per lui

Non appena fai qualcosa di sbagliato, digli che l’unico scopo era quello di compiacerlo. Ovviamente, c’è un limite in questo: non pensareche se mai ti sorprende nell’adulterio, “Stavo solo cercando nuove posizioni per farti piacere” possa risolvere la situazione.

10- Annoialo

Infine, puoi provare a disturbarlo spiegandogli ancora e ancora come questo nuovo lampadario di cristallo – che è molto costoso – starebbe bene nel soggiorno, e questo è esattamente ciò che mancava nella tua casa, finirà per cedere.

Naturalmente, tutti i suoi modi di manipolare il tuo uomo devono essere usati con moderazione!