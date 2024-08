Meghan Markle e Harry, arriva l’annuncio più bello: “Siamo felici”

I duchi di Sussex hanno annunciato al mondo di essere impegnati con un nuovo obiettivo che li rende davvero felici.

Se da una parte sono accusati di aver distrutto l’equilibrio della famiglia reale, dall’altra non si può certo dire che Meghan e Harry stiano con le mani in mano. Da quando hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per sistemarsi in California si sono concentrati su diversi progetti.

In questi ultimi giorni hanno fatto sapere che c’è un nuovo progetto che li rende felici e fieri perché ha lo scopo di aiutare le famiglie e i loro figli. Quindi nessun altro documentario, e soprattutto nessun altro libro biografico pronto a gettare scandalo, ma solo un’opera di bene.

Harry e Meghan in prima fila contro il cyberbullismo

Harry e Meghan nel corso di un’intervista rilasciata alla CBS Sunday Morning hanno lanciato il progetto The Parents Network, un’iniziativa che vuole abbattere il cybergbullismo. L’ex attrice hollywoodiana ha rivelato di esserne stata vittima durante la gravidanza e di aver pensato al suicidio: “Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse come mi sono sentita io. Se raccontare ciò che ho superato salverà anche solo una persona, ne sarà valsa la pena“, ha fatto sapere.

Il nuovo progetto ha lo scopo di supportare i genitori che hanno subito la perdita di un figlio a causa dell’odio che serpeggia nei social. La Markle ha aggiunto che c’è da fare molto nell’ambito dell’online e che sono felici di poter dare il loro contributo per un cambiamento. Harry ha anche aggiunto che una volta i figli se stavano sotto il proprio tetto erano al sicuro.

“Ora invece potrebbero essere nella stanza accanto con un tablet o un telefono e nascondersi nelle loro tane. E prima che tu te ne accorga, entro 24 ore, potrebbero togliersi la vita.” ha sottolineato il secondogenito di Carlo, che ha spiegato che anche i migliori soccorritori del mondo non sarebbero in grado di riconoscere i segnali di un possibile suicidio.

Harry infine ha fatto sapere che tornerà a Londra per riavvicinarsi alla sua famiglia ma che non porterà con sé sua moglie: “Qualunque lupo solitario potrebbe farle del male. Che si tratti di un coltello o di un acido, qualunque cosa sia, sono davvero preoccupato. Per questo non riporterò mia moglie nel mio Paese”, ha detto.

Il principe Harry come è noto sta lottando da anni per riottenere la sicurezza nel suo Paese, cosa che gli è stata tolta quando ha rinunciato ai suoi doveri reali. Il marito di Meghan è andato anche davanti ad un giudice per far valere la sua posizione, ma finora non è riuscito ad ottenere ciò che desidera realmente.