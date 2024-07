Pancia gonfia in estate? Questo tipo di frutta e verdura peggiora la situazione

In estate spesso capita di avere la pancia gonfia, a causare il fenomeno potrebbero essere dei tipi di frutta e verdura.

L’estate è la stagione in cui frutta e verdura abbondano sulle nostre tavole, portando con sé un’esplosione di colori, sapori e… a volte, sfortunatamente, anche di gonfiore addominale. Questo disagio, spesso sottovalutato, può trasformare le giornate estive da sogno in momenti di fastidio e imbarazzo. Ma quali sono i cibi che, pur essendo salutari, possono causare questo effetto indesiderato?

La frutta estiva è irresistibile per il suo gusto dolce e rinfrescante; tuttavia, alcune tra le più amate possono essere responsabili di gonfiore addominale. L’anguria, ad esempio, simbolo per eccellenza dell’estate, può causare problemi a causa del suo alto contenuto di fruttosio e acqua. Allo stesso modo, albicocche, ciliegie, fichi, mango e pesche possono provocare disagi simili in individui sensibili.

Dalle verdure alle bevande, a cosa fare attenzione

Il Prof. Cosentino evidenzia ad Adnkronos Salute come questi alimenti possano fermentare nell’intestino di alcune persone più predisposte al gonfiore. La variazione individuale nella quantità degli enzimi digestivi gioca un ruolo cruciale nel determinare chi sarà affetto da questi sintomi dopo il consumo di tali frutti. Non solo la frutta ma anche certe verdure possono essere fonte di gonfiore durante i mesi estivi. Aglio e cipolla sono due condimenti fondamentali nella cucina mediterranea ma possono diventare nemici del benessere addominale se consumati in grandi quantità. Anche cicoria, crauti (fermentati), funghi e porri sono noti per poter fermentare nell’intestino causando gas ed espansione.

Questo fenomeno si verifica quando la fermentazione degli alimenti produce gas all’interno dell’intestino; se l’individuo non dispone degli enzimi adeguati per una corretta digestione o ha una flora intestinale squilibrata (disbiosi), il risultato può essere un fastidioso gonfiore. Le bevande zuccherate come succhi di frutta industrializzati o alcolici quali birra rappresentano un’altra categoria da osservare con cautela durante l’estate. Queste bevande contengono spesso zuccheri semplici o alcool che possono alterare l’equilibrio della flora intestinale o aumentarne la fermentazione con conseguente produzione di gas.

I dolciumi generalmente ricchi di zuccheri raffinati seguono lo stesso principio: ingredienti difficilmente tollerabili dall’intestino che possono portare a gonfiori indesiderati. Sebbene alcuni alimentari possano aumentare il rischio di gonfiore addominale durante l’estate è importante ricordarsi che ogni persona ha una tolleranza individuale diversa verso specifiche categorie alimentari. Ascoltando attentamente il proprio corpo ed eventualmente tenendo un “diario alimentare” si può identificare quali cibi tendono a causarci problemaggi specificatamente personalizzati.

Inoltre mantenere idratazione adeguata consumando acqua regolarmente aiuta nel processo digestivo riducendo le possibilità del formarsi dei gas intestinalii responsabili del senso d’inflazione.

Infine non bisogna dimenticare l’importanza dell’attività fisica regolare quale camminata leggera dopo i past principali utile sia alla stimolazione della motilità intestinale sia alla riduzione dello stress psicofisico talvolta correlato ai disturbi gastrointestinalii compreso il gonfiore addominale.