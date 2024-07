Uomini e Donne, Maria svela un segreto choc su Ida: lo faceva mentre stava con Alessandro

Maria de Filippi svela un segreto su Ida legato all’esperienza a Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza. Di cosa si tratta?

Le storie d’amore nate sotto i riflettori di “Uomini e Donne” hanno da sempre affascinato il pubblico televisivo italiano, ma poche hanno saputo catturare l’attenzione come quelle vissute da Ida Platano. La tronista, che ha fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5 qualche anno fa, è diventata rapidamente una delle protagoniste più seguite del dating show. La sua ricerca dell’amore l’ha vista coinvolta in relazioni intense e tormentate, prima con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza, entrambe finite tra alti e bassi emotivi.

Dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, Ida ha trovato in Alessandro Vicinanza un nuovo amore. Tuttavia, nonostante un inizio idilliaco, la loro storia si è conclusa in modo burrascoso. Il loro ritorno nello studio di “Uomini e Donne” non è stato privo di tensioni: sebbene entrambi abbiano dichiarato di non nutrire più interesse reciproco, i battibecchi e le recriminazioni sono stati all’ordine del giorno.

La rivelazione di Maria De Filippi

Il cuore del conflitto tra Ida e Alessandro sembra risiedere nelle diverse versioni degli eventi che hanno portato alla fine della loro relazione. Mentre Alessandro sostiene di essere stato trascurato da Ida per troppo tempo, quest’ultima ribatte che il cavaliere era semplicemente stanco della loro storia. Queste accuse reciproche hanno alimentato ulteriormente le tensioni tra i due ex amanti.

Durante una delle ultime puntate del programma, Maria De Filippi ha gettato nuova luce sulla situazione tra Ida e Alessandro. La conduttrice ha rivelato che nei mesi precedenti alla sua partecipazione come tronista al programma, Ida aveva trascorso intere notti al telefono con i ragazzi della redazione piangendo disperatamente per la fine imminente della sua relazione con Alessandro. Questa confessione mostra un lato diverso della tronista: una donna profondamente coinvolta sentimentalmente nel rapporto con il cavaliere.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche dei due ex partner siano state spesso cariche di rancore e recriminazioni mutue, la rivelazione fatta da Maria De Filippi suggerisce che almeno per parte di Ida ci sia stata una sofferenza reale legata alla fine della loro storia d’amore. Le lacrime versate dalla tronista nei mesi antecedenti alla sua ascesa al trono testimoniano quanto fosse difficile accettare che la relazione stesse giungendo al capolinea.