Bambini al mare o piscina, scatta l’allarme: lo fanno tutti ma il pericolo è elevatissimo

L’importanza della sicurezza in acqua per i più piccoli, sia al mare che in piscina, è fondamentale: si parla di un pericolo in particolare.

Mentre prepariamo le valigie per le vacanze estive o pianifichiamo giornate al mare o in piscina con i nostri piccoli, ricordiamoci dell’importanza delle piccole decisioni. Un gesto semplice ma significativo che può contribuire alla sicurezza dei nostri bambini.

L’estate è sinonimo di divertimento sotto il sole, specialmente per i bambini che trascorrono ore in piscina o al mare. Tuttavia, la sicurezza dei più piccoli in acqua è un argomento che non può essere trascurato. Nikki Scarnati, mamma e istruttrice di nuoto a Spring Hill, Florida, ha sollevato una questione importante riguardante la scelta del costume da bagno per i bambini: evitare il colore blu.

Scarnati ha condiviso un video sulla sua pagina TikTok dove dimostra come sia difficile vedere sott’acqua sua figlia Claire indossando un costume azzurro. “Guardate com’è difficile vederla sott’acqua – e queste sono acque calme”, ha commentato Scarnati nel video. Questa difficoltà aumenta nelle piscine affollate o nelle giornate particolarmente soleggiate, rendendo quasi impossibile individuare un bambino in difficoltà se indossa un costume dello stesso colore dell’acqua.

Un consiglio tramandato di generazione in generazione

L’idea di evitare costumi da bagno blu non è nuova per Scarnati; infatti, le è stata trasmessa dalla madre che aveva tre figli e cercava sempre modi per tenerli al sicuro durante le loro avventure acquatiche. Diventata insegnante di nuoto e lavorando quotidianamente con i bambini, Scarnati si è resa conto che molti genitori non sono consapevoli del potenziale rischio legato alla scelta del colore del costume.

La preoccupazione espressa da Nikki Scarnati trova conferma anche nelle parole di Adam Katchmarchi, direttore esecutivo della National Drowning Prevention Alliance e assistente professore presso l’Indiana University of Pennsylvania. Katchmarchi sottolinea come l’indossare colori vivaci possa effettivamente fare la differenza nella prevenzione degli incidenti in acqua. “Se qualcuno si sente male mentre sta nuotando e indossa un costume blu potrebbe essere molto difficile vederlo”, spiega Katchmarchi evidenziando l’importanza della visibilità per una rapida reazione in caso di emergenza.

Queste testimonianze ed esperienze sollevano una riflessione importante sulla responsabilità dei genitori nella scelta dell’abbigliamento adatto ai propri figli quando si trovano vicino all’acqua. Optare per colori vivaci non solo può rendere i bambini più visibili agli occhi degli adulti ma può rappresentare una misura preventiva cruciale contro gli incidenti.