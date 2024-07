Uomini e Donne, vi ricordate Tara e Cristian? Ecco cosa fanno oggi

Uomini e Donne, la storia di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto aveva conquistato moltissimi. Ecco cosa fanno oggi

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono diventati famosi grazie alla loro partecipazione a “Uomini e Donne”, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori del programma nel 2011, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, rendendoli una delle coppie più amate della televisione italiana. Dopo aver lasciato il segno in altre trasmissioni come “Temptation Island” e “L’Isola dei Famosi”, i due hanno deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per intraprendere percorsi personali diversi.

Il matrimonio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è stato uno degli eventi più attesi dai fan della coppia. Celebrato nel 2016 dopo un emozionante percorso che ha incluso la partecipazione a Temptation Island dove Cristian fece la proposta, il loro legame sembrava destinato a durare. Tuttavia, nonostante l’inizio favoloso, la coppia ha iniziato progressivamente ad allontanarsi dalla scena pubblica. Hanno aperto un negozio di abbigliamento a Vigevano prima di trasferirsi a Roma con l’intenzione di avviare un bar – progetto che non si è mai concretizzato. Nel 2020 hanno annunciato la loro separazione, senza rivelare i motivi del loro distacco.

La separazione: parole dure ed accuse

La rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non è stata priva di polemiche. Entrambi hanno espresso sentimenti forti attraverso i social media, con Tara che ha dichiarato indifferenza verso l’ex marito chiedendo di non essere più associata a lui in alcun modo. Dal canto suo, Cristian ha risposto accusando l’ex moglie di seminare odio nei suoi confronti anche anni dopo la separazione. Inoltre, Gallella ha lamentato come questa situazione abbia compromesso il suo rapporto con Maria De Filippi.

Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, Cristian Gallella si è fidanzato con Sofia Oranges ma anche questa relazione si è conclusa nel gennaio 2024. Nonostante ciò, Cristian parla ancora con stima dell’ex compagna sottolineando le sue qualità professionali ed umane.

Oggi Cristian gestisce una catena di negozi mentre Tara lavora come toelettatrice per cani oltre ad essere influencer sui social media.

Nel 2020 Tara Gabrieletto è stata coinvolta in un incidente spiacevole quando uno dei suoi pitbull ha aggredito una bambina causandole gravi ferite al viso; questo episodio ha portato ad un risarcimento significativo pagato dall’assicurazione dell’animale.

La vita post-Uomini e Donne per entrambi gli ex protagonisti del programma si è rivelata ricca di alti e bassi sia sul piano personale che professionale dimostrando quanto possa essere complesso gestire le conseguenze della fama acquisita attraverso il piccolo schermo.