Se non pulisci bene questo comparto della lavatrice non avrai mai vestiti davvero puliti: pochi lo sanno

L’importanza della pulizia della lavatrice non è mai da sottovalutare. Ed a rimetterci sono inevitabilmente i vestiti.

La pulizia della lavatrice è un aspetto fondamentale per mantenere l’efficienza dell’elettrodomestico e garantire che il bucato esca sempre fresco e pulito. Nonostante la sua importanza, molti trascurano questa pratica, non rendendosi conto che una lavatrice sporca può portare a vestiti meno puliti, cattivi odori e persino danni all’apparecchio.

Tra i vari componenti che richiedono attenzione, c’è un scomparto spesso ignorato ma cruciale: il divisorio all’interno del cestello. Questo scomparto nascosto può diventare un vero e proprio incubatore di muffa e batteri se non viene pulito regolarmente. Un video diventato virale su TikTok ha mostrato quanto possa essere disgustoso: una superficie coperta da una patina marrone di muffa e sporcizia era ciò che si nascondeva dietro al divisorio di una lavatrice a carica frontale. L’acqua ristagnante, combinata con residui di detersivo e lanugine dei vestiti, crea l’ambiente ideale per la proliferazione di questi organismi nocivi.

Perché pulire il divisorio è così importante?

La presenza di muffa e sporcizia nel divisorio non solo rilascia cattivi odori ma può anche contaminare il bucato con batteri e funghi nocivi per la salute. Pertanto, mantenere questo scomparto pulito è essenziale per evitare questi rischi ed estendere la vita utile della lavatrice stessa.

Pulire il divisorio potrebbe sembrare un compito arduo, ma seguendo alcuni semplici passaggi diventa un’operazione alla portata di tutti. Dopo aver smontato il divisorio secondo le istruzioni del produttore – operazione che varia a seconda del modello della lavatrice – si procede alla rimozione dello sporco solidificato utilizzando uno spiedino o simili strumenti sottili. Successivamente si applica un detergente disinfettante sulle superfici interessate ed è qui che entra in gioco un vecchio spazzolino da denti, perfetto per strofinare via ogni residuo ostinato. Il passaggio finale prevede un accurato risciacquo con acqua bollente per eliminare qualsiasi traccia residua di detergente o muffa.

Una volta completata questa procedura ed essersi assicurati che il divisorio sia completamente asciutto, può essere rimesso al suo posto nella lavatrice. Prendersi cura del proprio apparecchio attraverso semplici gesti come la pulizia regolare del divisorio non solo garantisce risultati migliori in termini di bucato ma contribuisce anche a creare un ambiente domestico più salubre.