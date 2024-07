Pelle perfetta e senza rughe anche d’estate: truccati così e sarai ancora più bella

Nascondere le rughe d’estate è possibile, e per avere una pelle perfetta è importante usare questi trucchi.

L’estate porta con sé una serie di sfide per la cura della pelle, in particolare quando si tratta di gestire l’aspetto delle rughe. Con l’aumento delle temperature e l’esposizione prolungata al sole, la pelle del viso tende a mostrarsi più segnata, evidenziando in modo particolare le macchie solari e rendendo le rughe più profonde. Ma quali sono i passi da seguire per mantenere una pelle giovane e idratata anche durante i mesi più caldi?

Il primo nemico della pelle d’estate è la disidratazione. Il caldo intenso favorisce una maggiore perdita di liquidi attraverso il sudore, rendendo essenziale adottare misure preventive per mantenere il corpo adeguatamente idratato. Gli esperti raccomandano di bere almeno due litri d’acqua al giorno, aumentando a tre se si ha l’intenzione di dimagrire. È altrettanto importante integrare nella dieta quotidiana un’abbondante porzione di verdure ricche d’acqua come lattuga, cetrioli e zucchine. Bere piccole quantità d’acqua frequentemente durante il giorno aiuta inoltre a garantire che il corpo assorba i liquidi necessari senza eliminarli rapidamente attraverso l’urina.

Dalla crema giusta al trucco

Per combattere efficacemente la formazione delle rughe in estate è indispensabile fare uso quotidiano di una crema idratante adeguata. Le creme a base acquosa sono preferibili perché meno pesanti sulla pelle e capaci di prevenire l’accumulo di sudore nei pori che può portare alla formazione dei punti neri. È importante applicare la crema sia al mattino che alla sera prima di coricarsi, optando per prodotti notturni particolarmente nutrienti.

Un errore comune è pensare che chi possiede una pelle grassa non debba utilizzare creme idratanti durante i mesi estivi. Al contrario, anche le pelli grasse necessitano di essere adeguatamente idratate poiché questo tipo di cura non è correlato alla produzione naturale di sebo della pelle.

Prima dell’applicazione del make-up è essenziale attendere alcuni minuti affinché la crema idratante sia completamente assorbita dalla pelle; ciò eviterà che si mescoli ai cosmetici accentuando ulteriormente le rughe. Per quanto riguarda il fondotinta, quelli fluidi con consistenza leggera sono da preferire perché non tendono a seccare ulteriormente la pelle né ad accumularsi nelle pieghe cutanee come invece accade con i prodotti in polvere o molto pastosi.

L’utilizzo corretto del fondotinta su una pelle matura richiede moderazione nella quantità applicata e un’applicazione accurata tramite spugnette beauty blender per evitare errori comuni che potrebbero compromettere il risultato finale.

Infine, contrariamente a quanto molti possano pensare, utilizzare cipria trasparente per fissare il fondotinta può rivelarsi controproducente durante i mesi estivi; questa tende infatti ad accentuare le linee sottili del viso rendendolo più pallido e segnato. Seguendo questi consigli sarà possibile godersi un’estate all’insegna della bellezza senza dover rinunciare ad avere una pella radiosa e priva delle tanto temute rughe.