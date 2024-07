Combatti il caldo con i ‘rimedi della nonna’ più efficaci: non serve il condizionatore

Come combattere il caldo anche senza condizionatore? E’ possibile con alcuni consigli, i rimedi della nonna sempre efficaci.

Il riscaldamento globale sta portando estati sempre più calde e non c’è Paese che faccia eccezione, dall’Italia fino al lontanissimo Giappone: che cosa fare dunque, per potersi refrigerare? Di fronte a questa sfida, emergono soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le alte temperature senza ricorrere necessariamente all’uso del condizionatore.

Ciascuno ha le proprie soluzioni, ma per mantenersi freschi si consuma di più, sia in termini di energia che di acquisti di prodotti per combattere il caldo. Tuttavia, esistono modi per rinfrescarsi che sono più sostenibili e meno costosi. Ad esempio, l’utilizzo dei ventagli tradizionali o la scelta di collegare un ventilatore alla porta USB del proprio portatile mentre si lavora. Questo rappresenta un modo ingegnoso per ottimizzare i consumi energetici.

Il ritorno ai rimedi naturali

Anche la scelta dei tessuti gioca un ruolo cruciale nella lotta contro il caldo. Materiali naturali come cotone, lino e lana merino sono traspiranti e duraturi rispetto ai sintetici che intrappolano il calore. Un altro rimedio semplice ma efficace è quello di avvolgere un asciugamano bagnato attorno al collo quando si è in casa.

La questione reale è se sia possibile fare a meno del condizionatore in casa riuscendo nello stesso tempo a combattere il caldo. La risposta è affermativa grazie ad alcuni piccoli accorgimenti come la scelta di una biancheria adeguata o tende a doppio strato che bloccano i raggi UV. È importante anche gestire gli orari in cui utilizzare gli elettrodomestici che generano calore preferendoli al mattino o alla sera anziché nelle ore più roventi della giornata.

Non bisogna dimenticare la possibilità offerta da bonus governativi per infissis e finestre oltre che dal cappotto termico; misure queste volte alla ristrutturazione delle abitazioni migliorandole dal punto di vista energetico ed aumentando così la loro efficienza nel mantenere una temperatura interna gradevole anche durante i mesi più caldi.

Infine, chi può permetterselo grazie allo smart working o telelavoro può cercare refrigerio negli spazi comuni dotati di postazioni WI-FI come spazi di coworking, biblioteche o bar. Questo non solo contribuisce a ridurre il consumo energetico domestico ma offre anche una piacevole variazione nell’ambiente lavorativo quotidiano.

Adottando questi metodi possiamo tutti contribuire a ridurre sia il nostro impatto ambientale sia le nostre bollette energetiche durante i mesi estivi senza sacrificare il comfort personale.