L’attenzione ai dettagli è la chiave per distinguere un’autentica borsa di lusso da una contraffatta: in questo articolo ti spieghiamo tutte le cose da osservare attentamente.

Nel settore della moda le borse di lusso rappresentano uno degli accessori più ambiti da milioni di persone in tutto il mondo. Veri must have, le borse di alcuni brand come Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Gucci, Burberry ed Hermès diventano degli status symbol. Le borse di lusso più desiderate fanno sognare per il loro iconico design e sono investimenti importanti: una luxury bag può costare migliaia o decine di migliaia di euro.

Per acquistarne una, dunque, bisogna disporre di un certo capitale, sapendo però che sono oggetti che, se tenuti con cura, mantengono il loro valore negli anni. Sono un investimento, un po’ come gli orologi di lusso per intenderci. Se non si dispone di cifre così elevate oggi ci sono delle piattaforme di moda second hand affidabili come Vinted, Vestiaire Collective o Rebag dove si trovano capi di abbigliamento e accessori, tra i quali anche borse di lusso, la cui autenticità viene controllata grazie a meticolosi processi di certificazione.

Il mercato delle borse contraffatte o replica bag

Tuttavia, con l’aumento della domanda, cresce anche il mercato delle borse contraffatte. Ci sono siti o account social dove le borse di lusso sono spacciate per identiche alle originali, ma il loro prezzo spesso equivale a un decimo di quello richiesto dal produttore. Sono vere? Naturalmente no. Se una borsa di lusso costa poche centinaia di euro è palesemente contraffatta.

Ma il prezzo non è l’unica discriminante (anche se resta la principale) per distinguere una replica da un originale: è capitato di recente che la Guardia di Finanza abbia sequestrato borse contraffatte di note maison di lusso, come Celine, Hermès, Chanel, Gucci e Bottega Veneta.

Borse dai colori, dalle forme e dalle rifiniture molto simili ai modelli originali, tali da ingannare i clienti, e che sarebbero state vendute ad un prezzo elevato. Riconoscere una borsa contraffatta non è solo una questione di proteggere il proprio investimento, ma anche di sostenere il lavoro e la creatività dei designer originali. Ecco una guida completa in 8 mosse su come distinguere una borsa autentica da una contraffatta.

Come riconoscere una borsa contraffatta: materiali e rifiniture

1) La prima cosa da fare prima di acquistare una borsa griffata è osservare attentamente i materiali: quelli utilizzati nelle borse di lusso autentiche sono di alta qualità e presentano una finitura impeccabile. Ispeziona attentamente il tessuto o la pelle, prestando attenzione a eventuali imperfezioni o colori sbiaditi. Sentire la consistenza del materiale può rivelare molto: la pelle vera è morbida e resistente, mentre quella sintetica, utilizzata per le borse contraffatte, può essere rigida o troppo liscia.

2) Le borse di lusso poi sono note per la loro lavorazione artigianale. Controlla attentamente le cuciture: sono un elemento cruciale per distinguere una borsa autentica da una contraffatta. Una borsa originale di lusso presenta cuciture regolari, simmetriche e precise, senza fili allentati o imperfezioni. Al contrario, una borsa contraffatta spesso presenta cuciture irregolari, disallineate o difettose.

3) Anche la fodera interna delle borse di lusso è realizzata con materiali di alta qualità e presenta cuciture impeccabili. Esaminala attentamente: deve essere liscia e ben fissata. Le borse contraffatte possono avere fodere di materiale economico e cuciture approssimative. Inoltre, le rifiniture interne, come le tasche e i divisori, devono essere ben realizzate e funzionali.

Verifica dei loghi, dei marchi e dell’hardware

4) I loghi e i marchi sono altri elementi fondamentali per riconoscere l’autenticità di una borsa di lusso. Esamina attentamente il logo: deve essere nitido, ben posizionato e senza errori di ortografia. In una borsa originale, questi elementi sono riprodotti con precisione e attenzione ai minimi dettagli. Alcuni marchi, come Louis Vuitton e Gucci, hanno pattern e monogrammi unici. Nelle borse contraffatte i loghi di solito sono fuori posizione, sfocati o con colori non corrispondenti all’originale.

5) Il metallo utilizzato nelle cerniere, nelle fibbie e negli altri dettagli hardware delle borse di lusso è sempre di alta qualità. È resistente e non si ossida facilmente. Le cerniere devono scorrere senza intoppi e le fibbie devono essere ben fissate. Le borse contraffatte spesso utilizzano metallo di bassa qualità che si ossida rapidamente o presenta difetti nella finitura.

Numero di serie e certificati di autenticità

6) Molte borse di lusso sono vendute con accessori come scatole originali, sacchetti antipolvere e carta velina con il logo, oltre al certificato di autenticità e a numeri di serie unici.

Questi numeri possono essere incisi su una placca interna, stampati su un’etichetta o nascosti all’interno della fodera. Confronta il numero di serie con quelli registrati dal marchio. Inoltre, i certificati di autenticità dovrebbero essere ben stampati e completi di tutte le informazioni rilevanti.

Attenzione al rivenditore e al prezzo

7) Lo abbiamo già detto in apertura, ma vale la pena ripeterlo: se il prezzo sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Le borse di lusso hanno un costo elevato a causa dei materiali pregiati e della manodopera altamente qualificata. Diffida delle offerte con sconti estremi o prezzi significativamente inferiori rispetto ai rivenditori autorizzati. I venditori di borse contraffatte spesso attirano i clienti con prezzi irresistibili.

8) Il modo migliore per garantire l’autenticità della borsa è acquistare da rivenditori autorizzati. Evita di acquistare da mercati delle pulci, siti di aste online non verificati o venditori privati. I rivenditori autorizzati offrono garanzie sull’autenticità e spesso hanno politiche di reso chiare. Inoltre, controlla le recensioni e la reputazione del venditore prima di effettuare un acquisto.

Se hai ancora dubbi sull’autenticità di una borsa, la soluzione migliore può essere consultare un esperto. Molti negozi di borse di lusso offrono servizi di autenticazione, e ci sono esperti indipendenti che possono fornire valutazioni professionali. Un occhio esperto può riconoscere dettagli che possono sfuggire a un occhio non allenato.