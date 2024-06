Dalle terme di Saturnia alle incantevoli piscine naturali di Ischia, un viaggio alla scoperta delle 10 località termali all’aperto più belle d’Italia.

L’Italia è famosa in tutto il mondo per il suo immenso patrimonio artistico, culturale, naturale e gastronomico, e una tra le infinite attrazioni offerte dal nostro Paese sono le terme all’aperto.

Questi luoghi incantevoli, spesso incastonati in paesaggi naturali mozzafiato, offrono esperienze uniche. Sono vere e proprie oasi di salute e di relax. Noi di chedonna.it ti portiamo alla scoperta delle 10 delle terme all’aperto più belle d’Italia, dove la natura e il benessere si fondono in un perfetto equilibrio: un viaggio attraverso la storia e la cultura di un Paese che ha sempre saputo valorizzare le sue risorse naturali.

Le terme all’aperto più belle d’Italia: 1) Saturnia, in Toscana

Le terme di Saturnia sono forse le più famose d’Italia. Hanno origini antichissime, risalenti ai tempi degli Etruschi e dei Romani, che già ne apprezzavano le virtù terapeutiche. Situate nella Maremma Toscana, queste terme naturali offrono piscine di acqua sulfurea a una temperatura costante di circa 37°C. Le cascate del Mulino, una delle attrazioni principali, tra le 10 cascate più belle d’Italia, offrono uno spettacolo naturale con le loro acque che scorrono dalle rocce ricoperte di muschio e formazioni calcaree.

L”acqua scorre incessantemente creando vasche naturali in cui immergersi per un’esperienza rilassante e curativa. Le acque calde e ricche di minerali come zolfo, calcio e magnesio sono consigliate per alleviare dolori muscolari, problemi dermatologici e per il benessere generale. La leggenda narra che le sorgenti di Saturnia siano nate dai fulmini lanciati da Giove durante una battaglia con i Titani. Le Terme di Saturnia offrono sia un’area gratuita e aperta al pubblico, sia un resort di lusso con strutture termali esclusive dove è possibile godere di trattamenti e massaggi in un ambiente rilassante circondato da giardini e piscine.

2. Bagni San Filippo, Toscana

Sempre in Toscana, i Bagni San Filippo sono una destinazione meno conosciuta ma altrettanto affascinante. Situati nel comune di Castiglione d’Orcia, questi bagni termali si trovano in un contesto naturale di straordinaria bellezza. La caratteristica più distintiva è la “Balena Bianca”, una formazione calcarea che ricorda una cascata di neve. L’acqua termale, con una temperatura di circa 48°C, crea piccole piscine naturali in cui è possibile immergersi e godere dei benefici delle acque sulfuree.

3. Le terme di Bormio, in Lombardia

Altre splendide terme all’aperto sono quelli di Bormio, in Valtellina, conosciute sin dall’epoca romana per le loro proprietà terapeutiche. I Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi offrono una varietà di esperienze termali en plein air. Le vasche panoramiche dei Bagni Vecchi, con vista sulle Alpi, sono particolarmente suggestive.

L’acqua termale, ricca di solfati, bicarbonati e minerali, sgorga a una temperatura compresa tra i 37°C e i 43°C e rende ogni immersione un momento di puro benessere. Sono terme adatte anche ai bambini perché offrono servizi dedicati alle famiglie, come piscine per bimbi piccoli, baby spa e miniclub.

4. Le terme di San Casciano dei Bagni, in Toscana, tra le terme all’aperto più belle d’Italia

San Casciano dei Bagni, un piccolo borgo nella provincia di Siena, ospita una delle più antiche località termali d’Italia. Le sorgenti termali naturali di questa zona erano conosciute già dagli Etruschi e dai Romani. Le vasche libere situate nella campagna circostante offrono un’esperienza autentica e incontaminata. L’acqua, che sgorga a una temperatura di circa 42°C, è ricca di zolfo, calcio e magnesio, ideali per rilassare i muscoli e alleviare dolori reumatici.

5. Terme di Petriolo, Toscana

Le terme di Petriolo, situate nella valle del fiume Farma, sono un altro gioiello nascosto della Toscana. Le acque termali, che raggiungono i 43°C, sono note per le loro proprietà curative sin dall’epoca romana.

Le vasche naturali di queste terme all’aperto si trovano lungo il corso del fiume, e offrono la possibilità di alternare bagni caldi in acqua termale con rinfrescanti immersioni nelle acque del Farma. Il paesaggio circostante, caratterizzato da boschi e colline, contribuisce a creare un’atmosfera di pace e tranquillità.

6. Terme di Caronte, Calabria

Spostiamoci a Sud, in Calabria, e più precisamente a Lamezia Terme dove troviamo altre meravigliose terme all’aperto. Stiamo parlando delle Terme di Caronte, le cui acque termali sono ricche di sali minerali e oligoelementi benefici per il corpo. Queste acque provengono da una sorgente naturale situata a una profondità di circa 400 metri.

Lo stabilimento offre una vasta gamma di trattamenti termali, come fanghi, idromassaggi, percorsi vascolari e cure inalatorie. Le Terme di Caronte sono immerse in un’oasi naturale di rara bellezza, situata nel Parco Naturale Difesa Mitoio Caronte.

7. Le terme all’aperto di Fordongianus, in Sardegna

Le terme di Fordongianus, situate nel cuore della Sardegna, sono un luogo di grande interesse storico e naturalistico e sono uno dei complessi termali romani meglio conservati in Italia. Le acque termali di Fordongianus sgorgano ad una temperatura di circa 54°C e sono ricche di solfati, bicarbonati, calcio e magnesio. Queste acque sono consigliate per il trattamento di disturbi come artrosi, reumatismi, disturbi dermatologici e respiratori.

Le terme all’aperto di Fordongianus comprendono diverse strutture antiche, tra cui vasche, sale termali e un impianto di riscaldamento sotterraneo. Accanto alle rovine romane si trova un moderno centro termale con piscine, percorsi benessere e aree relax. Sono aperte ai visitatori e offrono diverse opzioni di visita, come percorsi guidati alle rovine romane e l’accesso alle moderne strutture termali. È un luogo davvero unico per immergersi nella storia e nella tradizione termale romana mentre si godono i benefici delle acque curative.

8. Terme di Viterbo, Lazio

Le terme di Viterbo, conosciute anche come “Terme dei Papi”, sono una delle destinazioni termali più celebri del Lazio: le piscine all’aperto, alimentate da sorgenti naturali che raggiungono i 58°C, offrono un’esperienza rigenerante in un ambiente storico e suggestivo. Le acque di queste terme sono note per le loro proprietà terapeutiche, particolarmente efficaci nel trattamento di patologie cutanee e respiratorie. L’atmosfera tranquilla e il paesaggio circostante rendono queste terme un luogo ideale per rilassarsi e ricaricarsi.

9. Ischia, le terme all’aperto con vista mare

Le terme di Ischia sono famose in tutto il mondo per le loro proprietà curative e rilassanti. Traggono origine dall’attività vulcanica sottostante l’isola, che riscalda le acque sotterranee e le arricchisce di preziosi elementi come zolfo, bromo, sali minerali e gas naturali. Queste acque termali hanno una temperatura che varia tra i 30°C e i 90°C e sono note per le loro proprietà terapeutiche fin dai tempi degli antichi Romani. Le terme all’aperto di Ischia offrono una vasta gamma di trattamenti tra cui bagni caldi, fanghi termali, idromassaggi e inalazioni, particolarmente efficaci per disturbi reumatici e muscolari, problemi respiratori e dermatologici, stress e affaticamento, ma anche per la rigenerazione e la bellezza della pelle.

Molti stabilimenti termali sull’isola dispongono di strutture moderne e lussuose, come piscine termali, centri benessere e SPA. I Giardini Poseidon, situati nella baia di Citara, sono tra le terme all’aperto più grandi d’Europa, con numerose piscine termali che offrono viste spettacolari sul mare.

Le Sorgenti di Sorgeto, poi, sono delle vasche naturali di acqua termale che si trovano direttamente sul mare, offrendo un’esperienza unica di bagno termale con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Un’altra attrazione termale straordinaria sono le Fumarole di Sant’Angelo, dove è possibile immergersi in una nuvola di vapore caldo e curarsi con i gas naturali provenienti dal sottosuolo.

10. Terme di Sirmione, Lombardia

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta delle terme all’aperto più belle d’Italia sulla penisola di Sirmione, nel Lago di Garda. Le terme di Sirmione sono famose per le loro acque sulfuree che sgorgano a una temperatura di circa 69°C. Le Terme di Catullo offrono piscine all’aperto con viste mozzafiato sul lago in un ambiente di straordinaria bellezza e tranquillità. Le proprietà terapeutiche delle acque di Sirmione sono note sin dall’antichità e sono particolarmente indicate per trattamenti dermatologici e respiratori.