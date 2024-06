Costa dei Trabocchi: ecco le 5 spiagge più belle

Fra le spiagge più apprezzate in Abruzzo per la loro particolarità: andiamo alla scoperta della Costa dei Trabocchi.

L’estate è iniziata e con lei anche la voglia di organizzare le vacanze. A chi non piace andare al mare o in montagna e staccare con tutto quello che è la nostra quotidianità. Impossibile dire di no. Ecco quindi che ci siamo noi di CheDonna nel darvi una mano con qualche indicazione.

Sì perché oggi vi vogliamo parlare della Costa dei Trabocchi che è perfetta per rilassarsi al mare ma vogliamo farvi conoscere le cinque spiagge più belle. Siete pronte a prendere nota? Iniziamo senza indugi.

5 spiagge bellissime della Costa dei Trabocchi

Come prima cosa iniziamo dicendo che cosa sono e dove si trova la costa dei Trabocchi. Sono della macchine che venivano utilizzare per pescare sia in Abruzzo che in Molise. Per la precisione anche in una parte della Puglia, quella garganica. Ma la Costa dei Trabocchi viene localizzata nella provincia di Chieti.

Ci sono tantissime cittadine che ne fanno parte, come Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Torino di Sandro, Fossacesia, Casalbordino…. Noi oggi però vi vogliamo far conoscere le cinque spiagge più belle di queste zone. Dovete assolutamente andarle a visitare:

Ortona. In questa zona possiamo trovare anche due tipi di spiaggia, ovvero quella sabbiosa e quella con i ciottoli. Ci sono tantissime cale pubbliche e lidi attrezzati. Alcuni più facili da raggiungere altri un po’ meno. Il mare però è incredibilmente blu. Vasto. Siamo sempre in provincia di Chieti ma troviamo zone un po’ selvagge dove la natura la fa da padrona anche a pochi metri dalla spiaggia. Il mare è una fonte importantissima anche per i ristoranti. San Vito Chietino. La provincia è sempre la stessa, come si evince anche dal nome! Le acqua sono un mix tra il verde ed il turchese. Il luogo ideale dove rilassarsi e scattare fotografie incredibili. Punta Aderci. In questo caso ci troviamo in provincia di Vasto. Le spiagge sono lunghissime e sabbiose. Parliamo di una riserva naturale che ha accesso libero ma noi vi consigliamo di prenotarlo perché si riempie molto facilmente. Rocca San Giovanni. La costa, in questo caso, è davvero frastagliata e la sabbia super fina. La vegetazione è fittissima ed è un vero e proprio sogno nuotare in questo mare.

Come avete visto sono tutti posti dove ci lascerete il cuore. Quindi noi vi consigliamo di affrettarvi a prenotare perché anche il costo per una vacanza è molto interessante. Potete leggere anche il nostro approfondimento su Al mare con i bambini? Ecco 3 spiaggia perfette in Italia