Alla scoperta delle 10 spiagge di lago più belle d’Italia, per una vacanza rilassante immersi nella natura, dalle acque cristalline del Lago di Garda alle tranquille rive del Lago di Como.

L’Italia è nota per le sue incantevoli località marittime, ma anche i suoi laghi offrono alcune delle spiagge più belle. Le spiagge di lago rappresentano un’alternativa tranquilla per chi è alla ricerca di relax e di paesaggi naturali che riempiono il cuore di pace e tranquillità.

Abbiamo preparato per voi una guida a 10 tra le più belle spiagge di lago che l’Italia ha da offrire: luoghi ideali per rilassarsi, prendere il sole o fare una bella nuotata rinfrescante.

Le 10 spiagge di lago più belle d’Italia

Le incantevoli spiagge di lago italiane non hanno nulla da invidiare alle più rinomate località marine. Immerse in paesaggi spettacolari, alcune circondate da montagne, altre da colline, alcune spiagge di lago italiane, come ad esempio Sirmione, hanno ottenuto la Bandiera Blu 2024.

Ecco una panoramica delle spiagge di lago più belle del nostro Paese dove trascorrere momenti indimenticabili, immersi in scenari unici.

Spiagge più belle d’Italia: Sirmione sul Lago di Garda

Il Lago di Garda, il più grande d’Italia, ospita alcune delle spiagge lacustri più belle e famose, tra cui la spiaggia di Sirmione. Situata sulla penisola omonima, Sirmione offre acque limpide e una vista spettacolare sulle Alpi.

La spiaggia è perfetta per chi ama nuotare e prendere il sole, ma anche per gli appassionati di storia, grazie alla vicinanza delle Grotte di Catullo, un antico complesso termale romano. A proposito di terme, sul lago di Garda sorgono alcune SPA di lusso e anche stabilimenti termali adatti ai bambini.

Lago di Como, la spiaggia di Lido di Lenno

Spostandoci sul Lago di Como, una delle destinazioni più esclusive in Italia per vacanze luxury, la spiaggia di Lido di Lenno è una delle gemme nascoste della zona. Questa spiaggia si trova nella baia di Venere, un’area particolarmente pittoresca grazie alla sua forma semicircolare e alla vegetazione rigogliosa.

L’acqua è trasparente e invita a fare il bagno, mentre il lido offre comodità come lettini, ombrelloni e un bar per rinfrescarsi. La vicinanza alla Villa del Balbianello, una delle ville più famose del lago, rende un soggiorno in questo luogo ancora più affascinante.

Cannero Riviera sul Lago Maggiore

Il Lago Maggiore, che si estende tra Italia e Svizzera, ospita la deliziosa spiaggia di Cannero Riviera, che ha le caratteristiche tipiche di una città costiera mediterranea. Questa località è nota per il suo clima mite e per la bellezza del paesaggio circostante, caratterizzato da giardini lussureggianti e castelli medievali.

La spiaggia è ben attrezzata e adatta anche alle famiglie con bambini, grazie all’acqua calma e poco profonda. La città mantiene vive le sue tradizioni locali, come la produzione di agrumi tipici della regione. Il Parco degli Agrumi offre l’opportunità di esplorare i rigogliosi giardini di limoni, arance e altri alberi da frutto.

Lago di Bolsena, la spiaggia di Capodimonte

Nel cuore dell’Italia centrale, il Lago di Bolsena offre la splendida spiaggia di Capodimonte, uno dei punti migliori per fare il bagno nel lago grazie al suo fondale. Questo lago vulcanico è il più grande d’Europa e la spiaggia di Capodimonte è famosa per la sua sabbia scura e per le acque pulite.

Il paesaggio è dominato dal promontorio su cui sorge il borgo medievale di Capodimonte, con il suo castello e le strette vie pittoresche.

La spiaggia dei Gabbiani sul Lago di Bracciano

A circa 30 km da Roma, il Lago di Bracciano offre un’ottima alternativa alla caotica vita della capitale. La spiaggia dei Gabbiani, situata a Trevignano Romano, è una delle spiagge più famose e caratteristiche del Lago di Bracciano, particolarmente apprezzata dagli amanti degli animali domestici, in quanto è la spiaggia dog-friendly del lago.

Questo lido, circondato da una splendida vegetazione mediterranea e da alberi ombreggianti, è noto per le sue acque cristalline e per la sabbia morbida, perfetta per rilassarsi al sole.

La spiaggia è ben attrezzata con servizi come lettini, ombrelloni e punti di ristoro. L’assenza di motoscafi e imbarcazioni a motore garantisce un’atmosfera tranquilla e rilassante, ideale per nuotate e sport acquatici. I visitatori possono inoltre praticare attività come il windsurf, la vela o semplicemente fare una passeggiata lungo il lungolago.

Lago di Iseo, la spiaggia di Marone

Il Lago d’Iseo, situato in Lombardia, è noto per le sue bellissime spiagge, in particolare per la spiaggia di Marone, cittadina affacciata sulle rive del lago. Conosciuta anche come “La Piccola Tahiti”, questa spiaggia libera e non sorvegliata è un vero gioiello nascosto.

La spiaggia è di ciottoli, con acque limpide e una vista panoramica sulle montagne circostanti. Marone è un punto di partenza ideale per escursioni sul Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa. La zona è anche rinomata per la produzione di olio d’oliva e vino, ed è l’ideale per chi in vacanza è alla ricerca di esperienze enogastronomiche.

Lago di Vico, la spiaggia di Punta del Lago

Il Lago di Vico è un altro lago di origine vulcanica situato nella provincia di Viterbo, nel Lazio. È una destinazione popolare per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta.

La spiaggia di Punta del Lago, nel comune di Ronciglione, è una delle principali attrazioni del Lago di Vico. Grazie alla sua sabbia vulcanica nera e alle acque cristalline del lago, questa spiaggia offre un’esperienza davvero unica.

Per gli amanti degli sport da praticare in spiaggia, il lago offre la possibilità di dedicarsi alla pesca sportiva, il canottaggio e il nuoto nelle sue acque limpide e fresche. A proteggere l’area circostante il lago e la sua biodiversità c’è la Riserva Naturale del Lago di Vico, istituita nel 1987, che offre numerosi sentieri per escursioni e trekking, permettendo di ammirare la bellezza naturale del paesaggio. L’area è perfetta per attività come il birdwatching e le passeggiate nei boschi.

Lago di Ledro, Molina tra le spiagge più belle d’Italia

Nel Trentino-Alto Adige, il piccolo ma incantevole Lago di Ledro ospita la spiaggia di Molina di Ledro, conosciuta anche come spiaggia di Besta.

Questa spiaggia si distingue per la sua posizione soleggiata e per il grande prato verde che la circonda: uno scenario idilliaco per trascorrere una giornata all’aria aperta. Facilmente accessibile, la spiaggia di Molina di Ledro è una meta estiva ideale per famiglie con bambini, grazie alle sue acque basse, all’ampia area sabbiosa e all’ambiente sicuro e controllato.

Le acque cristalline del lago, di un azzurro intenso, invitano a rinfrescarsi con un tuffo ritemprante. Inoltre, la spiaggia è dotata di servizi come spogliatoi, docce, servizi igienici e un’area attrezzata con ombrelloni e lettini. Per gli amanti dello sport, la spiaggia offre la possibilità di praticare beach volley o di noleggiare attrezzature come canoe e pedalò per esplorare il lago.

Lago di Caldonazzo, la spiaggia di Valcanover

Un’altra perla del Trentino è la spiaggia di Valcanover, una delle principali e più popolari spiagge libere del lago di Caldonazzo, nella provincia di Trento. Questo lago è noto per le sue acque tiepide, ideali per il nuoto e gli sport acquatici come il windsurf e la canoa.

La spiaggia si estende per circa 300 metri ed è completamente attrezzata con ombrelloni, lettini e pedalò, e dotata di ogni comfort, inclusi bar e ristoranti. È presente anche un’area giochi attrezzata per i più piccoli. Nelle vicinanze si trovano diversi sentieri per passeggiate ed escursioni a piedi o in bicicletta, che permettono di esplorare i paesaggi mozzafiato delle montagne circostanti.

Lago d’Orta, la spiaggia della Bagnera

Infine, tra le spiagge di lago più belle d’Italia c’è la spiaggia della Bagnera, una delle più belle e famose spiagge sul Lago d’Orta, in provincia di Novara, al centro del quale sorge l’Isola di San Giulio, nell’incantevole scenario della Riserva Naturale del Sacro Monte. Questa spiaggia si affaccia sul suggestivo Golfo della Bagnera e offre una vista mozzafiato sulle acque cristalline del lago e sulle montagne circostanti.

La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e un bar per il ristoro. È un luogo perfetto per trascorrere una giornata rilassante al sole, fare un bagno rinfrescante o godersi un aperitivo al tramonto. La sabbia chiara e l’acqua limpida del lago rendono questa spiaggia particolarmente invitante durante la stagione estiva.

Oltre alla spiaggia attrezzata, c’è anche un’area libera che attira molti visitatori locali e turisti. È un luogo ideale per famiglie con bambini, che possono giocare e divertirsi in tutta sicurezza. La Spiaggia della Bagnera si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico di Orta San Giulio, un gioiello architettonico affacciato sul lago. Dopo una giornata di relax in spiaggia, è possibile passeggiare tra le caratteristiche viuzze del borgo, visitare la Basilica di Santa Maria Assunta o gustare le specialità gastronomiche locali nei ristoranti sul lungolago.