Gli esami sono vicinissimi, domani iniziano le prove scritte per la maturità 2024: ecco come gestire e superare l’ansia che assale tutti gli studenti nei giorni precedenti.

Domani, mercoledì 19 giugno inizierà con la prima prova scritta, l’esame di maturità 2024 per oltre 526.000 studenti italiani. E proprio quest’anno la canzone che meglio descrive i sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni e le incertezze dei ragazzi alla vigilia con la prima prova importante della loro vita, compie 40 anni. “Notte di lacrime e preghiere”, scrive e canta Antonello Venditti in “Notte prima degli esami”, un evergreen che ha attraversato generazioni di studenti, diventando il simbolo stesso della maturità.

Perché anche lo studente più preparato, più sicuro di sé e meno timido viene preso dall’ansia prima degli esami di maturità. Figuriamoci quelli che durante l’anno scolastico hanno tirato avanti puntando alla sufficienza, o che hanno lacune in qualche materia, come me che nel verso “la matematica non sarà mai il mio mestiere” mi ci rispecchiavo a pieno, ma per fortuna ho frequentato il classico.

La maggior parte degli studenti la notte prima degli esami, specialmente degli orali, la passa insonne, cercando di ripassare tutto il possibile, di incidere nella corteccia cerebrale date, nomi, avvenimenti oppure formule matematiche o scientifiche, opere di letteratura, trattati di filosofia, mappe concettuali…insomma, gli esami di maturità sono sicuramente una tappa fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno di noi. Gestire lo stress che accompagna la maturità e combattere l’ansia delle ore precedenti è possibile, con il giusto approccio e qualche strategia che vi sveliamo in questo articolo.

Come superare l’ansia prima degli esami di maturità

Iniziamo dal dire che provare ansia prima degli esami di maturità è assolutamente normale e comprensibile. Rappresenta un momento cruciale della carriera scolastica ed è una svolta importante nella vita di qualsiasi studente: la maturità è un salto, una sorta di spartiacque tra la vita da adolescente e quella di adulto. Tra le ragioni principali per cui si verifica l’ansia da esame di maturità c’è la pressione per le aspettative.

Ci si sente sotto pressione per soddisfare quelle dei genitori, degli insegnanti ma anche le proprie aspettative personali. L’esame di maturità è visto come un momento unico, un punto di non ritorno, e c’è la paura di non superarlo con successo e di compromettere, se non addirittura rovinare, i propri piani per il futuro. È una tappa talmente importante che molte persone, anche in età adulta, continuano a sognare l’esame di maturità.

L’esito dell’esame infatti può influenzare opportunità come l’ammissione all’università o il percorso professionale, se si vuole iniziare a lavorare. Inutile negarlo: anche il primo della classe prima della maturità sente una vocina che gli rimprovera di non aver studiato abbastanza. Come superare l’ansia da maturità? È abbastanza lapalissiano affermare: “con una preparazione adeguata”.

Certo, uno studio costante e una comprensione approfondita delle materie possono aumentare la fiducia e ridurre l’ansia, ma quando si è a ridosso di quel momento è troppo tardi: bisogna cercare soluzioni nell’immediato, sfruttando gli ultimi giorni, le ultime ore prima dell’esame di maturità come se ci si trovasse davanti ad un’operazione militare: con le giuste tecniche. Ed una di questa è la tecnica del pomodoro.

Cosa è la tecnica del pomodoro

La tecnica del Pomodoro è un metodo di gestione del tempo molto efficace per studiare in modo produttivo, ideata negli anni ’80 da Francesco Cirillo, uno sviluppatore software italiano, deve il suo nome ad un timer a forma di pomodoro. Prevede di lavorare in sessioni di 25 minuti separate da brevi pause di 5 minuti. Dopo quattro sessioni si prende una pausa più lunga di 15-20 minuti.

Come applicarla allo studio? Decidendo una materia, impostando un timer per 25 minuti e concentrandosi esclusivamente su quella, evitando distrazioni. Quando il timer suona si fa una pausa di 5 minuti. Poi si ripete il ciclo di 25 minuti di studio e 5 minuti di pausa.

Dopo quattro cicli si prende una pausa più lunga di 15-20 minuti. È una tecnica da non sottovalutare, perché aiuta a migliora la concentrazione. Le pause frequenti poi riducono l’affaticamento mentale, e la suddivisione del lavoro in intervalli gestibili lo rende meno scoraggiante.

Esame di maturità, superare l’ansia con le tecniche di rilassamento

Altri validi strumento per gestire l’ansia prima della maturità sono le tecniche di rilassamento, come la meditazione, lo Yoga, la mindfulness. La pratica regolare della meditazione aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio stato emotivo e a ridurre i livelli di stress, ma anche semplici esercizi di respirazione profonda possono essere molto efficaci. Respirare lentamente e profondamente per alcuni minuti favorisce il rilassamento del corpo e della mente.

Altre tecniche efficaci per affrontare l’ansia prima della maturità sono la tecnica di visualizzazione e il pensiero positivo. Come funzionano? Bisogna immaginare sé stessi mentre si affronta l’esame con successo e ripetere affermazioni positive, come “sono preparato e posso farcela”. Mantenere una mentalità ottimista e focalizzarsi su scenari positivi aiuta a contrastare la paura e i pensieri negativi, a migliorare l’autostima e a sentirsi più sicuri.

Alimentazione e stile di vita corretto per ridurre l’ansia della maturità

Tutti i ragazzi dovrebbero adottare uno stile di vita sano sempre, in particolare prima di una prova così impegnativa come l’esame di maturità. Seguire un’alimentazione equilibrata, evitando cibi pesanti e sostanze stimolanti come la caffeina e gli zuccheri raffinati, che possono aumentare l’irritabilità e i livelli di stress.

Preferire alimenti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, aiuta a mantenere il corpo e la mente in forma. Anche praticare regolarmente un’attività fisica, qualsiasi sport, anche il semplice jogging, contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di ansia e migliorare l’umore.

Altra raccomandazione: evitare lo studio intensivo nelle ultime ore (non serve a niente) e dedicarsi invece a attività rilassanti come guardare un film leggero, leggere un libro (non di testo ovviamente) o trascorrere del tempo con gli amici può fare una grande differenza: aiuta a distrarre la mente e ridurre l’ansia.

Last but non least: dormire il giusto numero di ore, specialmente la fatidica notte prima degli esami, può aiutare a mantenere calma e lucidità durante la prova. Un enorme in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che stanno per affrontare gli esami di maturità 2024!